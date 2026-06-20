IMGW bije na alarm. Upały do 35 st. C i groźne burze nad Polską

Synoptyczka i rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała najnowsze informacje pogodowe. Według jej zapowiedzi w sobotę spodziewana jest kulminacja upałów, większe będzie też ryzyko występowania gwałtownych burz.

Upalny weekend w Polsce. Jaka będzie temperatura?

– Sobota zapowiada się jako ten najgorętszy dzień weekendu, bo na zachodzie kraju temperatura będzie dochodzić do 35 st. C. W centrum do 31 st. C, na północnym wschodzie do 28 st. C. Przez większą część dnia nad znacznym obszarem kraju utrzyma się gorąca i wilgotna masa powietrza. Jednocześnie od zachodu przesuwać się będzie aktywna strefa frontu atmosferycznego – przekazała.

W związku z tym mogą się rozwijać silne burze. Z powodu wysokiej wilgotności powietrza miejscami mogą się też pojawić wyjątkowo intensywne opady deszczu.

– Największym zagrożeniem będą nawalne opady deszczu, grad oraz bardzo silne porywy wiatru. Lokalnie sumy opadów mogą być bardzo wysokie – dodała. Jest też ryzyko występowania podtopień. Równie gorąco ma być także w niedzielę. Wtedy też mają się pojawić burze.

Początek przyszłego tygodnia również ma być ciepły. – Po przejściu weekendowych burz, temperatura pozostanie wysoka. W wielu regionach kraju nadal możliwe będzie przekroczenie 30 st. C, szczególnie na południu, w centrum i miejscami na zachodzie Polski. Burze nie znikną z prognoz, jednak ich zasięg powinien być mniejszy niż podczas weekendu – poinformowała Prasek. Upały mają się utrzymywać do połowy przyszłego tygodnia.

IMGW wydał alerty dla większości kraju

Eksperci z IMGW opublikowali szereg alertów pogodowych na najbliższe dni. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami obowiązują od godz. 7.30 w sobotę 20 czerwca do godz. 7.30 w niedzielę 21 czerwca na terenie województw: pomorskiego (powiaty wschodnie), warmińsko-mazurskiego (oprócz części wschodniej), mazowieckiego (powiaty północne) oraz lubelskiego (część południowo-wschodnia).

Z kolei alerty drugiego stopnia przed upałami wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego (część zachodnia), lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego (oprócz powiatów południowych), lubelskie (część zachodnia). Ostrzeżenia obowiązują od soboty od godz. 7.30 do niedzieli do godz. 7.30.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, wiatrem i burzami. Możliwe są też przerwy w dostawie prądu. Policja z kolei prosi „o zachowanie czujności nad wodą” . Minionej doby utonęły trzy osoby.

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