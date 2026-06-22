Nowy sondaż po aferze w szpitalu. Wskazano winnych i oceniono Tuska

Nowy sondaż pokazuje, że Polacy nie są zgodni, kto powinien ponieść odpowiedzialność za aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Najwięcej badanych wskazuje same władze szpitala – tak uważa 36 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 33,4 proc., obarcza odpowiedzialnością cały rząd Donalda Tuska. Znacznie rzadziej ankietowani wskazują władze Warszawy – 17,4 proc. Jeszcze mniej osób obciąża bezpośrednio minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę – 3,4 proc. – lub lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej – 2,7 proc. 7,1 proc. badanych nie ma zdania.

Afera w Szpitalu Południowym. Spór o winę zależy od sympatii politycznych

Wyniki sondażu United Surveys by IBRiS dla WP pokazują wyraźnie, że ocena afery zależy od politycznych preferencji respondentów. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 64 proc. uważa, że to sprawa wyłącznie władz szpitala, a tylko 7 proc. obciąża cały rząd.

Zupełnie odwrotnie odpowiadają wyborcy opozycji. W tej grupie aż 67 proc. badanych wskazuje odpowiedzialność całego rządu, a jedynie 14 proc. mówi o winie samych władz szpitala.

Wśród osób niezdecydowanych i niegłosujących odpowiedzi są bardziej rozproszone. Najczęściej wskazywano władze Warszawy, ale duża grupa wybierała też odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jak oceniono reakcję Donalda Tuska?

Badani zostali też zapytani o reakcję premiera na aferę w Szpitalu Południowym. Łącznie 47,4 proc. ocenia ją pozytywnie, w tym 23,6 proc. jako zdecydowanie odpowiednią, a 23,8 proc. jako raczej odpowiednią.

Negatywnie działania premiera ocenia 36,3 proc. respondentów. 12,8 proc. uznaje reakcję za raczej nieodpowiednią, a 23,5 proc. za zdecydowanie nieodpowiednią. 16,3 proc. badanych nie potrafiło wyrazić opinii.

Jedna afera, dwie narracje

Najmocniej widać to w podziale na elektoraty. Wśród wyborców obozu rządzącego aż 79 proc. pozytywnie ocenia reakcję premiera. Z kolei wśród wyborców opozycji 64 proc. ma opinię negatywną.

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