To tutaj ma przebywać Romanowski. Jest wniosek o uchylenie ENA

Do sądu trafił wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Pismo złożył obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości i polityka PiS, który jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami. Kluczowy argument dotyczy tego, że Romanowski ma przebywać w Serbii, czyli poza Unią Europejską. To właśnie dlatego obrona uważa, że utrzymywanie ENA może być bezskuteczne.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Nowe informacje

Według publicznie podawanych informacji były wiceminister po opuszczeniu Węgier przebywa obecnie w Serbii. Wcześniej przez ponad półtora roku mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana.

W tym czasie nie zrzekł się mandatu posła, a także podjął pracę jako dyrektor Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności. Europejski Nakaz Aresztowania nie był tam realizowany z uwagi na przyznaną mu ochronę międzynarodową.

Obrońca Romanowskiego wskazuje na jeden przepis

Mec. Bartosz Lewandowski powołał się na przepisy Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którymi podstawą wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się na terenie jednego z państw Unii Europejskiej.

Jeśli Romanowski rzeczywiście przebywa w Serbii, obrona przekonuje, że taki nakaz nie spełnia swojego celu. Serbia nie należy do UE, więc mechanizm Europejskiego Nakazu Aresztowania tam nie obowiązuje.

19 zarzutów i sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu 19 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze oraz przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Sprawa od miesięcy pozostaje jedną z najgłośniejszych dotyczących byłych władz resortu sprawiedliwości. Doniesienia o pobycie Romanowskiego w Serbii mają też nieoficjalnie potwierdzać funkcjonariusze zajmujący się tropieniem ukrywających się przestępców.

Podobny spór może dotyczyć też Ziobry

Podobna argumentacja pojawia się również w sprawie Zbigniewa Ziobry. W jego przypadku decyzja o ewentualnym wydaniu ENA jeszcze nie zapadła, ale może zapaść w najbliższym czasie. Były minister, podobnie jak Romanowski, po zmianie władzy na Węgrzech opuścił ten kraj. Według przekazanych informacji przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

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