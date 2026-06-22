Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Pojawia się pytanie o zleceniodawcę

Kilka dni temu pisałem, że w tej sprawie najważniejsze może okazać się nie samo zabójstwo, lecz to, co ono mówi o zmieniającym się charakterze zagrożeń dla Polski. Dziś, po zatrzymaniu podejrzanego i ujawnieniu pierwszych ustaleń śledczych, moje obawy nie maleją. Wręcz przeciwnie.

Policja i ABW zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zabójstwa. To niewątpliwie sukces operacyjny służb. Tempo identyfikacji sprawcy, wykorzystanie monitoringu, danych telekomunikacyjnych i pracy operacyjnej pokazują, że państwo potrafi skutecznie reagować na najpoważniejsze zagrożenia. Ale w mojej ocenie śledztwo właśnie weszło w znacznie ważniejszą fazę. Pytanie o wykonawcę powoli ustępuje miejsca pytaniu o zleceniodawcę. Budowanie atmosfery niepewności