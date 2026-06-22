Nowe doniesienia ws. sygnalisty ze Szpitala Południowego. W tle działka i Robert Lewandowski

Przypomnijmy, portal zero.pl przekazał, że dr Emil Jędrzejewski informował Rafała Trzaskowskiego w lipcu 2025 roku o sytuacji w Szpitalu Południowym poprzez komunikator internetowy. Polityk miał wówczas zażądać informacji na piśmie. Z kolei we wrześniu tego samego roku został zwolniony i stracił posadę ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy w wydanym oświadczeniu zaprzeczył, aby otrzymał od Jędrzejewskiego wiadomość w tej sprawie.

„Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym” – napisał w serwisie X Rafał Trzaskowski. „Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna” – przekazał w serwisie X.

W kolejnym wpisie zaznaczył także, że „codziennie dostaje setki wiadomości . Z przeróżnych źródeł”. „Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji” – dodał .

Jak podała „Gazeta Wyborcza” , Jędrzejewski miał odejść z pracy przez „zaległości w sprawozdaniach do NFZ, skargi pacjentów dotyczące terminów zabiegów, zaginięcie depozytu jednego z pacjentów oraz niecenzuralne wypowiedzi wobec Kacprzyka, oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej” . Co ważne, Kacprzyk ma być skonfliktowany z Jędrzejewskim.

Jędrzejewski chciał darmowy grunt pod prywatną klinikę?

Dwóch polityków KO w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” ujawniło, że niechęć chirurga do prezydenta Warszawy może wynikać z wcześniejszych nieudanych planów Jędrzejewskiego. Lekarz miał zabiegać w 2018 roku o spotkanie z Trzaskowskim, by rozmawiać o stworzeniu kliniki medycyny sportowej w stolicy. Miał ją wówczas firmować Robert Lewandowski. Z ustaleń medialnych wynika, że chodziło o tereny Warszawskiego Klubu Tenisowego MERA. Od 2016 roku Jędrzejewski jest członkiem tamtejszego zarządu.

Jak relacjonował polityk, Jędrzejewski chciał przekonać do swoich planów prezydenta Warszawy. Do spotkania z włodarzem miasta miało jednak nie dojść. – Ostrzegłem prezydenta, żeby uważał na tego człowieka – poinformował polityk KO.

Doniesienia o planach Jędrzejewskiego potwierdził również Cezary Kucharski – piłkarz i były poseł KO. Przed laty był znajomym lekarza, a także menedżerem Roberta Lewandowskiego.

Wcześniejsze powiązania Jędrzejewskiego z Lewandowskim

W 2021 roku Onet ujawnił kulisy afery, w którą także mieli być zaangażowani Emil Jędrzejewski oraz Robert Lewandowski. Informowano wówczas, że warszawski chirurg miał dostarczyć zdjęcia piłkarza do Zbigniewa D. kanclerza prywatnej Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, który miał sprzedawać dyplomy magisterskie oraz tytuły MBI. Śledztwo w tej sprawie jeszcze się nie zakończyło. Lewandowski i Jędrzejewski mają statusy świadków w tej sprawie.

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