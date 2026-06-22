Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie. Miał zeznawać w głośnej sprawie

W poniedziałek kardynał miał stawić się w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Toczy się tam proces Janusza Szymika przeciwko Archidiecezji Krakowskiej o 20 mln zł zadośćuczynienia.

Proces Janusza Szymika. Kard. Stanisław Dziwisz nie pojawił się w sądzie

Dziwisz miał zeznawać w sądzie jako świadek. Jednak w poniedziałek rano Archidiecezja Krakowska wysłała do sądu pismo, w którym poinformowano, że duchowny „się rozchorował” . Jak przekazało RMF24 sąd zobowiązał kard. Dziwisza, aby przedstawił zaświadczenie od lekarza pod rygorem grzywny.

W najbliższym czasie w sprawie mają też zostać przesłuchani lekarze oraz psychologowie, którzy pomagali Szymikowi.

Janusz Szymik żąda zadośćuczynienia. Chodzi o przestępstwa seksualne

W latach 1984–1989 mężczyzna był wykorzystywany seksualnie przez ks. Jana W., ówczesnego proboszcza w Międzybrodziu Bialskim. Kilka lat później parafię przyłączono do Archidiecezji Krakowskiej.

Wcześniej zadośćuczynienie w wysokości 400 tys. zł (z wnioskowanych 3 mln zł) za brak podjęcia działań w tej sprawie przez ordynariusza bp. Tadeusza Rakoczego Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej nałożył na diecezję bielsko-żywiecką. Proces toczył się wówczas przez prawie trzy lata. Zwrócono uwagę, że diecezja może odpowiadać za brak reakcji, a w sprawie samych czynów pozwana powinna zostać Archidiecezja Krakowska.

Obie strony złożyły apelację od wyroku. Sprawa została teraz skierowana do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Proces jeszcze się nie rozpoczął.

Ksiądz Jan W. przyznał się do zarzucanych mu czynów

Janusz Szymik został skrzywdzony przez księdza po raz pierwszy, gdy miał 12 lat. O sprawie został poinformowany ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Nie podjął jednak żadnych działań.

Dopiero w 2014 roku, gdy nowym ordynariuszem został bp Roman Pindel, diecezja podjęła działania. Przeprowadzono wtedy proces kanoniczny, podczas którego ks. Jan W. przyznał się do współżycia z chłopcem. Następnie został zawieszony, a później ukarany przez Kościół.

Zarzuty dotyczące molestowana przez Jana W. złożyło także dwóch innych mężczyzn.

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