Policja zatrzymała poszukiwanego 49-latka z Mierzawy. Miał zabić teścia

Przypomnijmy, w piątek w godzinach popołudniowych w miejscowości Mierzawa (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski) niedaleko Jędrzejowa doszło do ataku na starsze małżeństwo. Jak się później okazało, napastnikiem prawdopodobnie był zięć pary. Wcześniej mężczyzna miał pokłócić się z żoną.

Zabójstwo w Mierzawie. Co się wydarzyło?

Prokurator Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach w rozmowie z TVN24 ujawnił okoliczności agresji na 80-latka i jego 76-letnią kobietę. Mężczyzna miał zaatakować parę nożem. – Ciosów było co najmniej kilka – w jednym i drugim przypadku. To były ciosy zadawane od tyłu, w potylicę, w okolice szyi – relacjonował Prokopowicz.

W wyniku zdarzenia starszy mężczyzna zginął, a kobietę przetransportowano do szpitala. Obecnie jej stan est określany jako ciężki.

Poszukiwany 49-latek z Mierzawy zatrzymany

Ze wcześniejszych informacji przekazanych przez policję wynikało, że śledczy przyjęli, że mężczyzna cały czas znajduje się na terenie powiatu jędrzejowskiego. Nie wykluczano również, że może się przemieszczać i jednak opuścił obszar zamieszkania. W poszukiwaniach uczestniczyło około 300 policjantów oraz śmigłowiec.

W komunikacie wydanym na Facebooku w poniedziałek około godz. 13.00 poinformowano, że mężczyzna został odnaleziony.

„Zatrzymaliśmy poszukiwanego 49-latka, podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po godz. 12.20 został odnaleziony przez policjantów, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Trwają czynności w sprawie” – przekazali śledczy.

Według ustaleń RMF 24 mężczyzna jest obecnie przesłuchiwany przez policję. Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie miała też wydać wobec niego postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Z kolei Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu.

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