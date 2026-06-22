Nawrocki nie otrzymał zaproszenia od Tuska i Zełenskiego na prestiżową konferencję. „To skandal”

Od 25 do 26 czerwca w Gdańsku odbędzie się Konferencja Odbudowy Ukrainy. W związku z odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego obecność ukraińskiego prezydenta w wydarzeniu stanęła pod znakiem zapytania. WP ustaliła nieoficjalnie listę gości URC 2026. Do Polski ma przyjechać kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef austriackiego rządu Christian Stocke oraz premierzy Holandii i Łotwy, odpowiednio Rob Jetten oraz Andris Kulbergs.

URC 2026. Kto pojawi się w Polsce?

Estonię będzie reprezentować szef rządu Kristen Michal, a w skład delegacji wejdą również ministrowie spraw zagranicznych i finansów: Margus Tsahkna oraz Juergen Ligi. Ze strony Francji na Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku pojawi się minister delegat ds. Handlu Zagranicznego i Atrakcyjności Gospodarczej przy Ministrze Europy i Spraw Zagranicznych Nicolas Forissier.

Polska Agencja Prasowa podała, że na URC 2026 obecni będą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz unijny komisarz do spraw finansowych Valdis Dombrovskis. Według Wirtualnej Polski zaproszenia nie otrzymał z kolei Karol Nawrocki. – Z tego, co wiemy, zaproszenia były wysyłane z podpisami Tuska i Zełenskiego. Prezydent takiego zaproszenia nie otrzymał – skomentował informator z otoczenia polskiego prezydenta.

Konferencja Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Karol Nawrocki i Kancelaria Prezydenta bez zaproszeń

Ma też nie być nikogo z KPRP jeśli chodzi o najbardziej eksponowane stanowiska urzędnicze. – Wartość tej konferencji jest nieco przesadzona. To kolejna konferencja, która odbywa się raz w roku w różnych miastach. Do tej pory głównie chodziło o popieranie Ukrainy i zbieranie środków na wsparcie. O przyszłej odbudowie Ukrainy mało się tam mówiło. Tam nie ma podpisywania wielkich umów i kontraktów – przekonywało źródło.

Inną optykę ma w tej sprawie rozmówca z MAP. – To, że Nawrocki nie dostał zaproszenia, to skandal – ocenił inny rozmówca z rządu. – Jest duży chaos organizacyjny. Dwa lata temu panele były naszpikowane najwyższymi rangą urzędnikami z Ukrainy, w tym roku jakoś tego nie widzę – podsumowało źródło. Według organizatorów w Gdańsku ma się pojawić od czterech do pięciu tysięcy uczestników.

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