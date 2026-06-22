Chcieli uderzyć w Trumpa. Przyszły właściciel TVN odrzucił ofertę wartą miliony

Warner Bros. Discovery (w tym Grupa TVN) wkrótce przejęte zostanie przez Paramount. To rekordowa transakcja, opiewająca na ponad 100 miliardów dolarów, która niebawem zostanie sfinalizowana.

Przeciwnikami fuzji są znane osoby – w tym amerykańscy aktorzy, tacy jak Bryan Cranston (najbardziej znany z głównej roli w serialu „Breaking Bad”), a poza nim kilka tysięcy artystów, scenarzystów itd. Ale nie tylko ludzie, bowiem różne organizacje także nie chcą, by transakcja została zrealizowana – np. Freedom of the Press Foundation.

Stwierdzili „konflikt interesów”. Paramount Skydance odrzucił ofertę reklamową

Jej przedstawiciele zaoferowali niedawno 300 tys. dol. Paramount, by w najważniejszym momencie (prime time) transmisji z gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 (organizatorem wydarzenia była oczywiście najbardziej znana na świecie federacja Ultimate Fighting Championship), by wyemitowała ona niewygodną reklamę. Warto zaznaczyć, że fizyczne starcia sportowców oglądać można było na platformie Paramount+, po wykupieniu pakietu.

Dziennik „The Guardian”, który ujawnił kulisy sprawy, twierdzi, że na początku, gdy rozpoczęły się rozmowy, podczas których propozycja została przedstawiona osobom z działu handlowego Paramount, nic nie zapowiadało, że oferta zostanie odrzucona. Przebiegały one w spokojnej atmosferze.

Sytuacja zmieniła się jednak, gdy zapoznali się z treścią reklamy. Finalnie spółka odrzuciła ofertę organizacji, jako powód wskazując rzekomy „konflikt interesów”.

Organizacja chce „zablokować” przejęcie Warner Bros. Discovery

Autorzy materiału wideo zarzucili Ellisonom (Larry'emu i Davidowi), że z powodu nacisków politycznych ze strony republikanów zdecydowali się przejąć Warner Bros. Ich zdaniem jest to zagrożeniem dla niezależności dziennikarstwa.

Podczas filmu uderzają też w prezydenta USA. „Trump chce, by Ellisonowie kupili także CNN [chodzi o stację Cable News Network, która sympatyzuje z demokratami – przyp. red.]. Zatrzymajmy cenzurę Trumpa i zablokujmy tę fuzję” – chcieli zwrócić się do widzów, ale nie było im to dane.

Warto przypomnieć, że spot zostałby wyemitowany na Paramount+ w 80. urodziny przywódcy Stanów Zjednoczonych.

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