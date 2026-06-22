Nagły zwrot ws. procesu wujka Czarnka. Przewód sądowy trzeba będzie powtórzyć

W grudniu 2019 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby, które zadeklarowały załatwienie pozwolenia i zgód na budowę wieżowca w Lublinie w zamian za milion złotych łapówki. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli w momencie podpisywania umowy na wykonanie wszelkiej dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie inwestycji. Mężczyźni zostali oskarżeni o płatną protekcję. W marcu 2021 r. do sądu trafił akt oskarżenia.

Na ławie oskarżonych zasiedli były wieloletni przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk, właściciel biura projektowego Adam M. oraz wujek Przemysława Czarnka Mariusz P. Żaden z nich nie przyznała się do winy. Pośrednik nieruchomości Maciej S. dobrowolnie poddał się karze. Onet podał, że proces ruszy jednak od początku. Prowadząca sprawę od lutego 2025 r. sędzia Bożena Dzimira-Rzepkowska przebywa na zwolnieniu lekarskim i szybko nie wróci do orzekania.

Krewny Przemysława Czarnka na ławie oskarżonych. Proces ruszy od nowa przez zmianę sędzi

Sędzia zawnioskowała o sześciomiesięczny urlop na poratowanie zdrowia. 3 czerwca bieżącego roku sprawę przydzielono sędzi Annie Dąbrowskiej. Przewód sądowy będzie musiał być powtórzony od początku. Sędzia i strony postępowania zdecydują jednak, czy na sali rozpraw będą musieli stawić się świadkowie, którym odczytane zostaną ich zeznania. Sprawa potrwa minimum rok. Czarnek tuż po nagłośnieniu sprawy zapewniał, że nie utrzymuje kontaktów z Mariuszem P.

Krewny polityka PiS rozmawiał z nim jednak 126 razy, z czego to Czarnek 88 razy wybierał numer. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w 2023 r. tłumaczył, że do Mariusza P. dzwonił, bo „wujek umarł i go pochowali, a wcześniej dzwonili do siebie, bo mieli wspólną babcię”. Kowalczyk po wyjściu z tymczasowego aresztu przekonywał, że prowokacja była zemstą PiS za odejście z partii i poparcie prezydenta Krzysztofa Żuka z PO.

Czytaj też:

Poseł PiS chce przysłuchania Ziobry i Romanowskiego. „To już problem sądu”Czytaj też:

Żurek odwołał żonę bliskiego współpracownika Nawrockiego. Ujawniono szczegóły