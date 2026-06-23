Zwrot u przyszłego właściciela TVN. Zrywa z tradycją pod naciskiem Trumpa

Przez wiele lat stacje MTV w czerwcu zmieniały swoje logotypy na tęczowe, okazując wsparcie społeczności LGBTQ+ zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie. Za oceanem akcja obejmowała nie tylko główny kanał MTV, ale także MTV2, Comedy Central oraz VH1.

MTV wspiera społeczność LGBT. Zmiana w USA

Podobne inicjatywy realizowano również w Polsce. – MTV Polska od lat promuje różnorodność i wspiera społeczność LGBTQ+, dlatego Pride Month ma dla nas szczególne, symboliczne znaczenie. Nasze działania są najbardziej widoczne w czerwcu, ale nie kończą się wraz z zakończeniem miesiąca – mówiła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Agnieszka Odachowska, PR Manager ViacomCBS Polska.

Choć przez lata amerykańskie kanały dłużej niż europejskie eksponowały tęczowe symbole, w 2025 roku sytuacja uległa zmianie. Tęczowe logo można było zobaczyć m.in. na MTV Polska oraz na antenach MTV w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i krajach Ameryki Łacińskiej. Kolorowe barwy pojawiły się także na kanałach MTV Hits i Club MTV.

Inaczej wyglądała sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrezygnowano z podobnych gestów wsparcia dla społeczności LGBT. Według medialnych doniesień wpływ na tę decyzję miały działania federalnych agencji podległych administracji Donalda Trumpa, które zapowiedziały kontrole firm prowadzących programy związane z równością.

Dla Paramount Global, ówczesnego właściciela MTV, istotne znaczenie miało również oczekiwanie na zgodę regulatorów na przejęcie spółki przez Skydance Media, kontrolowaną przez rodzinę Ellisonów. W tym roku na antenach MTV w USA również nie zobaczymy tęczowych symboli.

Zmiany w Warner Bros. Discovery. Scenariusze dla TVN

Wszelkie zmiany w kanałach należących do Paramount są bacznie obserwowane także w Polsce. Ma to związek z planowaną finalizacją przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount Skydance, do którego należy TVN. Po ogłoszeniu transakcji w części środowisk prawicowych pojawiły się spekulacje, że nowi właściciele mogą doprowadzić do zmian w profilu stacji, a nawet odejścia jej największych gwiazd.

Eksperci studzą jednak te oczekiwania. Jak podkreśla medioznawczyni Aleksandra Chmielewska, TVN funkcjonuje w oparciu o jasno określoną grupę odbiorców i odpowiada na jej potrzeby, co determinuje linię programową stacji. W jej ocenie ewentualna zmiana tej narracji oznaczałaby konieczność zagospodarowania tej widowni przez inne podmioty medialne.

Z kolei Marek Sowa, specjalista ds. rynku mediów i były pracownik CBS News, zwraca uwagę, że choć TVN nie musi być kluczowym aktywem w strukturze nowego giganta, to w Polsce jego przyszłość może stać się elementem debaty politycznej. Jego zdaniem część sceny politycznej może próbować interpretować zmiany właścicielskie jako część szerszych trendów w polityce USA wobec Europy, w tym wsparcia dla ugrupowań konserwatywnych.

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