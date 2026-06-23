Historyczna zmiana w krakowskim kościele. W tle bliski współpracownik Jędraszewskiego

Jak wynika z ustaleń „Gazety Wyborczej” bliski współpracownik abp. Marka Jędraszewskiego ks. Łukasz Michalczewski stracił stanowisko ekonoma w krakowskiej archidiecezji. Jego stanowisko zajmie teraz Lucjan Tabaka. Kard. Grzegorz Ryś, który w grudniu przejął archidiecezję po latach rządów Jędraszewskiego, szykuje poważną zmianę dot. zarządzania majątkiem kościoła.

Audyt w Archidiecezji Krakowskiej

Decyzja o zmianie na stanowisku ekonoma zapadła w związku z raportem finansowym archidiecezji, wykonanym na zlecenie kard. Rysia przez ekonomistę i byłego ministra finansów w latach 2000 i 2001 dra Jarosława Bauca. Audyt został zakończony, pojawił się też nowy pomysł dotyczący zarządzania finansami archidiecezji – raz w roku ma być publikowana informacja o jej sytuacji finansowej. Najbliższa pojawi się w 2027 roku.

– Ponieważ jedną z odpowiedzialności biskupa jest nadzór nad dobrami materialnymi diecezji, kardynał na początku swojej posługi pasterskiej w Krakowie chce się zorientować, jak wygląda sytuacja archidiecezji w tym wymiarze – komentował kilka miesięcy temu decyzję kard. Rysia ws. audytu rzecznik archidiecezji ks. Piotr Studnicki, cytowany przez Polsat News.

Co istotne, duchowni w ostatnich latach szeroko krytykowali jego zarządzanie majątkiem archidiecezji. Księża zwracali uwagę m.in. na podwyższanie sumy środków odprowadzanych do kurii.

Jaka jest sytuacja finansowa archidiecezji?

„Gazeta Wyborcza” ustaliła, że krakowski kościół nie ma długów, jednak ekspert wskazał na kilka obszarów, które w jego ocenie wymagają zmian. Chodzi m.in. o większą przejrzystość procedur, bardziej profesjonalne zarządzanie czy korzystanie z porad świeckich specjalistów.

Według dr. Bauca należy przede wszystkim zacząć planować budżet, wprowadzić limity, zatwierdzać wydatki, a także je monitorować. Archidiecezjalna rada ds. ekonomicznych ma zostać też wzmocniona przez ekspertów świeckich. Przyspieszone powinny zostać również procesy decyzyjne w kurii, a jej finanse mają być bardziej transparentne dla opinii publicznej.

Poważne zmiany w Archidiecezji Krakowskiej

Finansami nie będzie już zarządzał ks. Łukasz Michalczewski, który sprawował też m.in. stanowisko rzecznika archidiecezji, a także zarządzał spółką kościelną FR3. Duchowni zwracali uwagę, że miał on wyjątkowo dużą władzę w krakowskim Kościele.

Teraz majątkiem krakowskiego kościoła ma zarządzać Lucjan Tabaka, który podczas 60-letniego stażu pracy był m.in. kanclerzem Politechniki Krakowskiej, pełnomocnikiem prezydenta w Nowym Sączu ds. nadzoru właścicielskiego, a także prezesem zarządu Akopol Development Sp. z o.o, gdzie 100 proc. udziałów ma krakowska uczelnia.

Jak przekazał w rozmowie z Archidiecezją Krakowską , rozeznał się już w najważniejszych kwestiach dotyczących archidiecezji.

– W pierwszej kolejności zamierzam zweryfikować efektywność zarządzania majątkiem trwałym i procedury w tym zakresie – zapowiedział. – Interdyscyplinarne doświadczenie i wiedza, jaką nabyłem, na pewno pomogą w tej nowej roli i rozwiązywaniu ewentualnych problemów – dodał.

Jego zastępcą został ks. Rafał Buzała. – Jak czegoś się nie da zrobić, to ja to zrobię. Z takim nastawieniem zawsze jestem pełen optymizmu, choć czuję duży ciężar odpowiedzialności (...). Chcę dać z siebie Kościołowi krakowskiemu to, co najlepsze z mojego doświadczenia i posiadanych umiejętności, pozostając równocześnie otwartym na rzeczy nowe, których będzie trzeba się nauczyć – przekazał Buzała, cytowany przez Archidiecezję Krakowską.

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