Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie? Radykalny zwrot w sprawie

Na początku maja lider Konfederacji – prezes partii Nowa Nadzieja – przebywał na terenie Zjednoczonego Królestwa. W porcie lotniczym spotkać miała go nieprzyjemna sytuacja – wszystko relacjonował na platformie X.

Sławomir Mentzen do Wielkiej Brytanii poleciał w celach prywatnych – razem z żoną i dziećmi. Postanowił spędzić tam miły weekend.

Oczekiwał, że kontrola na londyńskim lotnisku pójdzie sprawnie, ale tuż po niej Sławomir Mentzen miał zostać zaproszony do jednego z pomieszczeń. Czynności miały się tam dłużyć – ponoć opuścił miejsce dopiero po trzech godzinach.

Sławomir Mentzen nie krył zaskoczenia. „Pytali, po co tu przyleciałem”

Poseł miał być pytany przez pracowników „tajemniczej organizacji” m.in. o cel podróży, jak również o nocleg. „Pytali, po co tu przyleciałem, gdzie nocuję, co będę robił. Funkcjonariuszka dopytała, czy zamierzam uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać” – opisywał w mediach społecznościowych.

Po wszystkim chciał m.in. dowiedzieć się, dlaczego kontrola trwała tak długo. Miał jednak nie dostać żadnej odpowiedzi. „Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, prawdopodobnie nie wpuściliby mnie. (...) Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie powinno się tu mówić” – tak interpretował zachowanie służb.

Warto zaznaczyć, że jest wpis na X wygenerował do tej chwili około 1,2 miliona odsłon.

MSZ zabrało głos. Brytyjczycy wydali sprostowanie

Ministerstwo spraw zagranicznych kontaktowało się wówczas z brytyjskim Home Office, by poznać szczegóły. Departament odpowiedział.

„Zostaliśmy poinformowani, że nie doszło do zatrzymania czy ograniczenia wolności Posła Sławomira Mentzena, a doszło jedynie do czynności, których celem było potwierdzenie zgodności celu jego przyjazdu do Wielkiej Brytanii z tym zadeklarowanym” – przekazał serwisowi gazeta.pl resort Radosława Sikorskiego.