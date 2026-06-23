Ekspert zatrudniony przez prokuraturę miał zahipnotyzować gangstera. W Polsce jest to zakazane

W 1997 r. doszło do wojny gangów, w wyniku której zginął m.in. Dariusz Ch., ps. „Chrząchal”. Prokuratura we wrześniu 2024 r. podjęła próbę ustalenia ukrycia ciała mężczyzny. Pomóc miało w tym wprowadzenie gangsterów w hipnozę. Zgodę na „taką formę czynności” wyraził Jarosław J. ps. „Jakubek”. Badanie wykonane przez dra Andrzeja Kaczorowskiego miało zostać nagrane kamerą. Kosztowało 300 złotych za godzinę.

Prokuratura Krajowa zignorowała prośbę „Gazety Wyborczej” o udostępnienie nagrania, albo stenogramu. Z kolei Piotr Szatkowski z kanału „Kryminalna Polska” otrzymał odpowiedź, że nagrania nie ma. Jak się okazało kamera była przygotowana na wypadek, gdyby Jarosław J. sobie coś przypomniał, ale się tak nie stało, więc materiał nie został zarejestrowany. Sprawa budzi także kontrowersje, bo Kodeks Postępowania Karnego zabrania wykorzystywania hipnozy.

Prokuratura broni się jednak, że to było „badanie”. Szefowa Zakładu Psychologii Sądowej renomowanego krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna Ewa Wach została zapytana o „badanie psychologiczne, którego celem jest odblokowanie pamięci”. Zaznaczyła, że do polepszania pamięci można stosować specjalną technikę, czyli „przesłuchanie poznawcze”. Powinien to jednak przeprowadzać przeszkolony śledczy bez obecności innych osób.

Problem PK z ekspertem

Jeśli „Jakubek” podczas „badania” relacjonował wydarzenia, o których mówił wcześniej na przesłuchaniach i jeśli było to zwykłe badanie psychologiczne, to prokuratura powinna włączyć do akt protokół z takiego badania, wraz z udzielonymi informacjami. Kaczorowski przekonywał, że kontaktowała się z nim prokuratura i dowiedział się, że „jest jakiś obstrzał”. Kaczorowski zgodził się na rozmowę z „GW”, ale potem nie chciał zautoryzować swoich wypowiedzi.

Przekonywał, że był po alkoholu. Kilka dni wcześniej takie same rzeczy miał jednak mówić Szatkowskiemu. Na prośbę „Wyborczej” materiały ze sprawy przeanalizowała biegła z dziedziny psychologii sądowej z listy Sądu Okręgowego w Krakowie. Jej zdaniem poglądy na psychologię, w tym ludzką pamięć, prezentowane przez Kaczorowskiego, były nieaktualne już na początku lat 90., czyli kiedy studiował.

Dr Schwertner stwierdziła, że w hipnozie nie robi się tak, co zrobił Kaczorowski, że „hipnotyzuje” się gangstera i przekazuje prokuratorce. – Trzeba podkreślić, że ten pan nie ma nic wspólnego z hipnozą – powiedziała ekspertka. Dodała, że podobnie jest z psychologią, z powodu nieuznawania obowiązującej wiedzy przez Kaczorowskiego. Eksperci z krakowskiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą zaznaczyli, że Kaczorowski nigdy nie był ich członkiem.

Kontrowersje wokół Andrzeja Kaczorowskiego. Zatrudniła go Prokuratura Krajowa

Nie posiada też żadnych certyfikatów ani uprawnień wydanych przez tę organizację. Wokół Kaczorowskiego wcześniej narosły kontrowersje. W 2004 r. Dolnośląska Izba Lekarska skierowała doniesienie do prokuratury zarzucając mu podawania się za lekarza. Nie wiadomo, jak sprawa się skończyła. Kaczarowski miał m.in. studiować w Rosji i nie tylko. Ma być inżynierem, pedagogiem, psychologiem.

Nie potrafił jednak sobie przypomnieć, kiedy i gdzie kończył któreś z licznych studiów. DIL ustalił, że pracował jako stolarz. Kaczorowski na też swój kanał na YouTube. W grudniu 2025 r. opublikował prawie 50-minutowy film „Egzorcyzmy, opętania, zawładnięcia, obłąkania w wierze, w religie, plaga opętań ludzi wykształconych”. Na nagraniu wypędzał z mężczyzny demona narkotyków i homoseksualizmu. Pacjentowi „kochać się z mężczyznami” miał kazać demon o imieniu „Alfons”.

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