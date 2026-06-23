Próbowali uderzyć w Nawrockiego. Szybka kontra rzecznika prezydenta: W wycinanki też trzeba umieć

Karol Nawrocki wziął w poniedziałek 22 czerwca udział w konferencji Poland Future Summit. – Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej – powiedział podczas wydarzenia prezydent. Ten trwający 11 sekund fragment wypowiedzi Nawrockiego zamieścił w mediach społecznościowych Donald Tusk. „Co Pan nie powie” – skomentował premier.

Do sprawy odniósł się również rzecznik rządu. „Sukces Polski to się Pan Prezydent próbuje podpiąć. Mógł nie blokować, mógł nie sabotować” – napisał Adam Szłapka. „Postpolityka w czystej postaci. K. Nawrockiemu wyrwała się prawda o SAFE i rozwijaniu polskiej zbrojeniówki. Jak bardzo odklejona od faktów, prawdy jest postpolityka uprawiana przez PiSpopulistów, jak bardzo szkodzi ona bezpieczeństwu Polski” – ocenił europoseł KO Krzysztof Brejza. W innym wpisie dodał „podczepiacz”.

Donald Tusk i koalicja rządząca chcieli skompromitować głowę państwa

„Pan Nawrocki zachowuje się jak małż przyklejony do okrętu, który głośno zakrzyczałby: płyniemy!” – wtórował poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. „Nawrocki chwali program SAFE. No tak. Człowiek uczy się całe życie. Za późno Prezydencie!” – dodał senator tej partii Adam Szejnfeld. „Za chwilę się dowiemy, że Prezydent i prawica gorąco popierali SAFE. A chwilę później, że wyrywali sobie żyły aby zapobiec aferze Zondacrypto” – drwił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

„Najpierw dwoił się i troił, żeby SAFE zablokować, a teraz to… Hipokryta level hard” – ocenił Tomasz Trela z Lewicy. Lewica przypomniała z kolei słowa Krzysztofa Gawkowskiego z połowy marca. – To weto prezydenta Nawrockiego, jest jak strzał w plecy polskiego żołnierza i polskiej armii. Jest jak strzał w plecy polskiej gospodarki i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest jak zdrada polskiej armii, za której bezpieczeństwo pan prezydent Nawrocki odpowiada. Wstyd i hańba! – mówił wtedy wicepremier.

Donald Tusk pokazał słowa Karola Nawrockiego o SAFE. Rzecznik prezydenta dodał szerszy kontekst

Tuskowi odpowiedział rzecznik prezydenta, która wstawił bardziej obszerny fragment i odbił piłeczkę, że „w wycinanki też trzeba umieć”. – Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego – mówił Nawrocki przed wspomnianym cytatem. Potem głowa państwa powiedziała jednak, że „wierzy też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie jego rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc Polski SAFE 0 proc”.

– To genialny pomysł – szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa – wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie – powiedział Nawrocki. „Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?” – podsumował w opisie Rafał Leśkiewicz.

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