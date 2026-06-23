Posłanka KO miała zostać przyjęta na badanie „poza kolejką”. „Ktoś tutaj kłamie”

W lutym ubiegłego roku, do jednego ze szpitali na Śląsku (mowa o placówce med. w Żywcu), zgłosiła się posłanka Pępek. Poddana została tam specjalistycznemu badaniu, na które zapisała się parę tygodni wcześniej. Sęk w tym, iż w normalnym trybie czas oczekiwania to od półtora roku do nawet dwóch lat – wynika z ustaleń Zero.

Co więcej – redakcja napisała, iż „nie było powodu, aby badanie u parlamentarzystki wykonać szybciej, niż u innych pacjentów”.

Szpital przyjrzał się sprawie, a po kontroli zwrócił się do Pępek, by zapłaciła za usługę.

Małgorzata Pępek zabrała głos. „Zwolnił się termin”, więc skorzystała z okazji?

Sprawa szerokim echem odbiła się w sieci. Sprzyjają temu okoliczności – portal Zero ujawnił niedawno proceder, który miał mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym. W placówce zorganizowano salonik VIP (pomieszczenie dla „bardzo ważnych osób”) dla polityków KO i ich rodzin. Przyjmowani mieli oni być na badania szybciej, niż ci, którzy „swoje musieli odsiedzieć” w poczekalni Samodzielnego Oddziału Ratunkowego.

Polsat News poprosiła posłankę Koalicji Obywatelskiej o komentarz ws. Przedstawiła swoją, nieco inną, wersję wydarzeń.

Zaczęła od tego, że poprosiła koleżankę, która pracuje w szpitalu w Żywcu, by ta zapisała ją na badanie. Zaznaczyła przy tym, że nie liczyła na specjalne traktowanie. – Poprosiłam, żeby mnie wpisano do kolejki – poinformowała.

Wkrótce rejestracja skontaktowała się z nią telefonicznie, by przekazać, iż jeden z pacjentów „zrezygnował”, co oznacza, iż „zwolnił się termin”. – Przyszłam więc na badanie i je zrobiłam (...). Nikogo nie chciałam urazić, nikomu nie chciałam zrobić żadnego problemu. Przyszłam grzecznie, no i tyle – zaznaczyła.

Posłanka PO: Ktoś tutaj kłamie

To nie koniec – jej wizyta od razu zwróciła uwagę kierownictwa. – W szpitalu działy się rzeczy niesympatyczne – wzywano moją koleżankę do pani dyrektor, która groziła, że ją zwolni. Panie, które były w rejestracji również miały nieprzyjemności i problemy. To po prostu jakieś niepoważne zachowanie – oceniła.

Pępek miała nie zdawać sobie sprawy, iż zostanie przyjęta poza kolejką – o tym zapewniła redakcję stacji. Wyjaśniła, że gdyby była świadoma sytuacji, po prostu zapisałaby się prywatnie (czyli nie korzystałaby z ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia).

Na dowód, iż nie jest jedyną osobą, która otrzymała tak szybki termin, wspomniała o sytuacji swojej pracownicy. – Powiedziała mi, że w zeszłym roku robiła badanie i za trzy tygodnie dostała termin. Więc coś mi tutaj nie pasuje – ktoś tutaj kłamie, ktoś bezpośrednią nagonkę na moją osobę skierował – podsumowała.