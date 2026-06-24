Prezes PiS uciekł przed remontem do kuzyna. W nowej lokalizacji zawisła żółta tablica

Prywatny inwestor kupił pół tzw. bliźniaka i postanowił go wyremontować. W pobliżu budynku ustawiono niebieski kontener, a także materiały budowlane. Praca wre, nie da się ukryć – mieszkańcy słyszą momentami głośne hałasy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który zajmuje drugą część nieruchomości, postanowił na czas remontu wyprowadzić się do swojego kuzyna – poinformował „Fakt”. Dziennik podał, że formalnie nie należy ona do Jana Tomaszewskiego. Jego właścicielką ma być jego córka – Karolina.

Możliwe, że wkrótce zarówno Kaczyński, jak i jego krewny, zmienią tymczasowo swoje miejsce zamieszkania – przeniosą się z prawego brzegu Wisły na lewy. Chodzą bowiem słuchy, że w pobliżu lokalizacji, która była dotąd cicha i spokojna – i pomagała zapomnieć posłowi o hałasie – niebawem także ruszy remont. Z ustaleń gazety wynika, że na okolicznym budynku zawisła już ponoć żółta tablica informacyjna.

Tomaszewski podzielił się dachem z Kaczyńskim. Teraz jego kolej?

Redakcja dowiedziała się, że Kaczyński początkowo planował przenieść się do Tomaszewskiego na krótko – w kulminacyjnym momencie remontu, gdy hałasu i kurzu jest najwięcej. Gościem swojego kuzyna pozostaje jednak od ponad pół roku.

Z informacji, które znajdują się na żółtej tablicy, wynika, że remont pierwszej części bliźniaka potrwa do 30 czerwca. Brat cioteczny polityka nie odlicza jednak dni – w rozmowie z „Super Expressem” podkreślał, że krewny może zostać u niego tak długo, jak zechce. – Pomagamy sobie, mieszka u mnie za darmo. Jest jak w rodzinie – mówił.

Kilka miesięcy temu „Gazeta Wyborcza” rozmawiała z anonimową osobą – kierownikiem budowy, który nadzoruje remont bliźniaka – by dowiedzieć się, kto kupił część nieruchomości.

– Osoby prywatne. (...) Nie mam upoważnienia, żeby mówić coś więcej – komentował.

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