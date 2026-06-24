Będą roszady w rządzie po aferze w szpitalu. Rekonstrukcja ma objąć duże nazwiska

Doniesienia wokół Szpitala Południowego mogą doprowadzić do poważniejszych zmian w rządzie Donalda Tuska, niż wcześniej zakładano. Według medialnych ustaleń planowana rekonstrukcja gabinetu nie ma mieć wyłącznie kosmetycznego charakteru, a jednym z głównych tematów staje się przyszłość ministry zdrowia. W kuluarach o roszadach mówiło się od dawna, ale polityczny ciężar afery ma przyspieszyć decyzje premiera. Sprawa uderzyła nie tylko w wizerunek władz Warszawy, ale też w obóz rządzący, który musi zmierzyć się z narastającą krytyką.
Rekonstrukcja rządu na horyzoncie. Minister zdrowia pod największą presją
Najwięcej wewnętrznych pretensji ma spadać na Jolantę Sobierańską-Grendę. „Rzeczpospolita” donosi, że część polityków Koalicji Obywatelskiej uznaje ją za nieudaną decyzję kadrową i zarzuca jej brak politycznej siły oraz słabe radzenie sobie w kryzysie.
Z ustaleń dziennika wynika, że premier nie chce wykonywać ruchu pod presją bieżących publikacji. Jednocześnie w czasie planowanej rekonstrukcji zmiana w resorcie zdrowia ma być poważnie brana pod uwagę.
– Sobierańska-Grenda to osobista decyzja kadrowa premiera. Widzi, że politycznie jest ona beznadziejna, a w partii panuje frustracja, że nas nie broni – mówi w rozmowie z „Rz” jeden z polityków KO.
Trzaskowski i Kierwiński mają uniknąć bezpośredniego uderzenia
Na tym etapie bezpośrednie konsekwencje mają ominąć innych ważnych polityków obozu władzy. Marcin Kierwiński, choć wcześniej promował Dawida Kacprzyka, ostatecznie miał zablokować jego start w wyborach. „Rz” zaznacza jednak, że może to odbić się na jego pozycji w warszawskich strukturach partii.
Rafał Trzaskowski ma z kolei dokończyć obecną kadencję jako prezydent stolicy. Jego otoczenie zasugerowało w rozmowie „Rz”, że później mógłby skupić się na polityce międzynarodowej.
PiS chce wykorzystać kryzys wokół Warszawy
Sytuację wokół Szpitala Południowego zamierza politycznie wykorzystać Prawo i Sprawiedliwość. Według ustaleń dziennika partia rozważa inicjatywę referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy.
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