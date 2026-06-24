Nowe doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Natychmiastowa reakcja Żurka

Były pracownik Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski w Kanale Zero formułował poważne zarzuty pod adresem kierownictwa Szpitala Południowego w Warszawie. W związku z jego wystąpieniem, minister Waldemar Żurek w środę 24 czerwca mówił na antenie RMF FM o konieczności przesłuchania medyka przez prokuraturę.

Afera w Szpitalu Południowym. Żurek zapowiada przesłuchania

– Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze – zapowiadał polityk. Ujawnił, że dostał informację z prokuratury o zaplanowanym jeszcze na środę przesłuchaniu Jędrzejewskiego.

– Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzeć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach – zaznaczył Żurek.

– Nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą, natomiast na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić – dodawał.

– Ciężar gatunkowy tego, co mówił dr Jędrzejewski jest tak duży, że musi to być wyjaśnione. Chodzi o życie, zdrowie ludzi. Chodzi o to, czy te nieprawidłowości w szpitalu dotyczyły tylko kwestii finansowych, jak myśleliśmy do wczoraj, czy sięgały głębiej – zwracał uwagę.

Co z Trzaskowskim? Żurek nie ma wątpliwości

Minister Żurek został też zapytany o rolę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Sygnalista mówił bowiem, że próbował dotrzeć do tego polityka z informacjami, a krótko później stracił pracę.

– Jeżeli prokuratorzy już prowadzą śledztwo, to raczej jestem informowany o jego efektach. Nie chcę wpływać na działania prokuratury, bo jestem członkiem rządu, więc muszę mieć tę świadomość, że musi prokurator mieć pełną autonomię i nie może się bać – stwierdzał.

– Jeżeli będzie tak, a te zarzuty w przestrzeni się pojawiały, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania – przyznał Żurek.

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