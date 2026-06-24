Wywiad lekarza wstrząsnął całym środowiskiem. „Jestem zdruzgotany”

Łukasz Jankowski w rozmowie z Kanałem Zero nie krył, że wstrząsnęły nim słowa doktora Emila Jędrzejewskiego na temat nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Były kierownik oddziału chirurgii twierdził, że niekompetencja 28-letniego kierownika przyczyniła się do zgonów w placówce.

Szef NIL o Szpitalu Południowym: Jestem zdruzgotany

– Jestem zdruzgotany, naprawdę zdruzgotany – przyznał szef NIL. – Nie znam doktora Jędrzejewskiego, ale nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć. Doktor pod nazwiskiem, we własnej osobie występuje w mediach ogólnopolskich i stawia zarzuty, które dla lekarza są zarzutami absolutnie druzgocącymi – dodawał.

Jankowski podkreślił, że nie umie wyobrazić sobie ostrzejszych zarzutów pod adresem lekarza. – Patologia, która z tego wychodzi, jest wielopoziomowa. To jest sprawa lekarza, sprawa polityków, sprawa tego, co tam się działo, sprawa pewnej zmowy milczenia wokół całej sprawy i strachu, bo z tego wywiadu też przebija to, że był strach przed zgłoszeniem tych patologii. Dlaczego? Dlatego, że cały układ, który stworzono dookoła tego, on miał tę patologię chronić – mówił.

Jankowski o lekarzach: Czarne owce powinny być usunięte

Jednocześnie przedstawiciel lekarzy zapewniał, że 99 proc. jego kolegów po fachu to osoby uczciwe, walczące o dobro pacjenta. – Natomiast te czarne owce, które są w systemie, one powinny być absolutnie z tego systemu usunięte – stwierdzał.

– Mogę powiedzieć, że z tych informacji, które ja posiadam, wynika, że przynajmniej część z tych zarzutów, które stawia pan doktor, jest potwierdzona przez innych lekarzy pracujących w placówce. Natomiast to wymaga wdrożenia postępowania, które się toczy – mówił dalej Jankowski.

Przekazał też, że rzecznik NIL przygotowuje wniosek o zawieszenie doktora Dawida Kacprzyka w prawie wykonywania zawodu do czasu wyjaśnienia.

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