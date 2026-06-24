Patologia w warszawskim szpitalu. Marek Balicki: Kryzys osiągnął zbyt niebezpieczny poziom

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Co najbardziej pana bulwersuje w aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie? A może w ogóle nie jest pan zaskoczony?

Marek Balicki: Warszawa, mimo że jest stolicą, stanowi jaskrawy dowód na to, że nadzór nad szpitalami po prostu nie zdaje egzaminu.

Czyli nie jest pan zdziwiony.

Od dawna zmagamy się z problemami, które w tym konkretnym szpitalu skupiły się jak w soczewce. A do tego dochodzi specyfika samorządu warszawskiego.

Który oplotła, jak mówił Adrian Zandberg z Razem a później powtarzał Janusz Cieszyński z PiS – „ośmiornica Kierwińskiego”?

Mówimy o strukturze opanowanej przez Koalicję Obywatelską, ale też będącej w bliskich związkach z samorządem województwa mazowieckiego, w którym od lat króluje PSL. Wynika z tego upartyjnienie wszystkiego, co się da. Trudno wskazać stanowiska, które nie są dzielone na zasadzie podziału partyjnych łupów. Ochrona zdrowia nie jest tu żadnym wyjątkiem – dotyczy to różnych obszarów działalności samorządu. Mamy do czynienia z zatrudnianiem krzyżowym: radni jednego samorządu są zatrudniani w instytucjach drugiego i na odwrót. Upartyjnienie samorządów występuje w całym kraju.

Ale wracam do początku – co w tym zepsutym i skorumpowanym systemie wydaje się największym problemem?

Teraz słyszymy o wymykających się spod kontroli i rozsądku kontraktach lekarskich oraz ich skrajnej wysokości w niektórych przypadkach. Upartyjnienie samorządów to wyzwanie dla ustawodawcy, bo widać, że ta patologia się pogłębia. Przecież z tego powodu odwołano w referendum prezydenta Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce. W ostatnich miesiącach głośno było też o wynagrodzeniach w spółkach miejskich w Poznaniu, które pod względem wysokości rocznego przychodu mogą śmiało konkurować z najwyższymi kontraktami lekarzy.

Postawienie wyraźnych granic, które wyeliminują konflikty interesów, jest absolutnie konieczne.

Sam był pan kiedyś radnym w Ząbkach. Wtedy było inaczej?

Muszę powiedzieć, że nikomu z nas nie przyszłoby wtedy, 35 lat temu, do głowy, że radnym zostaje się po to, by zasiadać w radach nadzorczych kilku spółek i wykorzystywać funkcję do celów prywatnych, a nie do załatwiania spraw publicznych. Potrzebujemy debaty publicznej i regulacji wyznaczających jasne granice. System nie może służyć temu, by legitymacja partyjna była jedyną drogą do atrakcyjnych stanowisk w administracji samorządowej czy rządowej.

Kierował pan w swoim życiu trzema placówkami: Szpitalem Bielańskim, Wolskim i Specjalistycznym w Ząbkach, gdzie był pan też ordynatorem. Czy w swojej karierze spotkał się pan z presją polityczną? Czy politycy dzwonili, by leczyć się bez kolejki? Czy te słynne „saloniki VIP” to pana zdaniem odosobniony przypadek?

To, że powstał salonik VIP, to ewidentnie skrajny przypadek. W Szpitalu Wolskim, który czasem odwiedzam jako pacjent, nigdy nie słyszałem o istnieniu takiego miejsca. W sensie odbioru publicznego jest to „o kilka mostów za daleko” – arogancja, która przekroczyła wszelkie granice.

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym, ujawnił w Kanale Zero mrożące krew w żyłach informacje, że „salonik VIP” to nic w porównaniu z patologiami, do jakich miało dochodzić w placówce. Ujawnił, że osoby przyjęte na SOR rzekomo umierały niezaopiekowane a pracownicy oddziału „przypominali sobie” o nich po kilku godzinach, np. odnajdując ich martwych w toalecie. Dopiero wtedy mieli wykonywać im tomografie, by robić dokumentację. I podobno wiedział o tym cały szpital.

To już nie omijanie kolejki. Według lekarza na tamtejszym SOR miało dochodzić do zgonów z powodu błędów, niekompetencji i naruszania podstawowych zasad. Skutki braku nadzoru – jeśli prawdą jest to, co mówi lekarz – były więc dramatyczne. Chociaż władze Warszawy miały być informowane, to żadnych działań nie podejmowano. Zbadanie tych zarzutów to zadanie dla prokuratury. Ale to nie wystarczy. Konieczne jest natychmiastowe włączenie się ministerstwa zdrowia. Kryzys osiągnął zbyt niebezpieczny poziom.