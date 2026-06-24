Ołena Zełenska nie chce przyjechać do Polski. Miała wygłosić wykład

24 czerwca w rozmowie z Onetem rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Gdańskiego Magdalena Nieczuja-Goniszewska potwierdziła, że Ołena Zełenska nie wystąpi na polskiej uczelni. Wcześniej okazało się, że z wizyty w Polsce zrezygnował również Wołodymyr Zełenski.

Ołena Zełenska nie przyjedzie do Gdańska

Przypomnijmy, w czwartek o godz. 16,00 żona ukraińskiego polityka miała wygłosić wykład w trakcie debaty „Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership / Tożsamość jako kompetencja przyszłości: edukacja, odpowiedzialność i przywództwo” . Spotkanie zorganizowało Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego.

„Wydarzenie poświęcone będzie roli edukacji w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej, odpowiedzialności, przywództwa oraz innych kluczowych kompetencji potrzebnych do sprostania współczesnym wyzwaniom społecznym” – przekazywali organizatorzy.

Prezydent Ukrainy nie pojawi się w Gdańsku

W tym samym czasie do Polski miał też przyjechać Wołodymyr Zełenski, by wziąć udział w konferencji, która od 25 do 26 czerwca odbędzie się Gdańsku. Wydarzenie to jest poświęcone odbudowie Ukrainy.

Premierka Julia Swyrydenko przekazała jednak 23 czerwca, że to ona będzie wtedy przewodniczyć ukraińskiej delegacji w Polsce. W jej skład wejdą m.in. przedstawiciele ukraińskiego sektora biznesowego, szefowie spółek państwowych czy urzędnicy rządowi oraz posłowie.

„Nasza delegacja ma jasną misję: doprowadzić do zawarcia konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy, jednocześnie rozwijając współpracę gospodarczą z naszymi partnerami. Spodziewamy się podpisania szeregu ważnych umów międzynarodowych, w tym dotyczących wzmocnienia ukraińskiego sektora energetycznego” – przekazała premierka w serwisie X.

„Ukraina jest zaangażowana w konstruktywną i wzajemnie korzystną współpracę w interesie wspólnego bezpieczeństwa europejskiego, wzrostu gospodarczego i długoterminowego dobrobytu. Ukraina szanuje swoich partnerów i buduje współpracę w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku” – dodała.

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