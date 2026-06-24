Skarb wśród letnich grzybów. Gołąbek wyborny bywa ceniony bardziej niż podgrzybek

W czerwcu wielu miłośników leśnych zbiorów wypatruje kurek, a tymczasem wśród ściółki rośnie już gołąbek wyborny. Ten smaczny grzyb jest w Polsce dość powszechny, ale wciąż bywa niedoceniany. Doświadczeni grzybiarze cenią go za delikatny smak i zwartą strukturę, która dobrze znosi smażenie oraz duszenie.

Jak wygląda gołąbek wyborny i gdzie szukać takich grzybów

Gołąbek wyborny ma kapelusz o średnicy od 5 do 10 cm. Najczęściej przyciąga uwagę mięsnoczerwoną, różowawobrązową albo cielistoczerwoną barwą. Środek kapelusza bywa ciemniejszy, a brzegi jaśniejsze. U starszych okazów kolor może przechodzić w odcienie zielonkawe, szarawe lub orzechowe. Charakterystyczną cechą tego grzyba są także odsłonięte blaszki przy brzegu kapelusza. Skórka nie dochodzi tam do końca, co pomaga w rozpoznaniu. Trzon jest biały, masywny, zwarty i pozbawiony pierścienia oraz pochewki.

Gołąbek wyborny rośnie w lasach liściastych i iglastych na terenie całego kraju. Lubi gleby żyzne, próchniczne i umiarkowanie wilgotne. Najczęściej pojawia się w pobliżu dębów, buków, grabów i lip. Pierwsze owocniki wyrastają już w czerwcu, a sezon na te grzyby może potrwać do września, a nawet października, jeśli lato jest ciepłe i wilgotne. Warto zaglądać na obrzeża leśnych dróg, przy ścieżki i do prześwietlonych fragmentów lasu.

Z czym można pomylić gołąbka wybornego?

Największą ostrożność trzeba zachować przy podobnych, ale trujących gatunkach. Gołąbek wyborny bywa mylony z gołąbkiem wymiotnym, który ma intensywnie czerwony kapelusz i ostry smak. Tamten rośnie częściej przy sosnach oraz na terenach bardziej podmokłych. Uwaga także na gołąbka buczynowego, również trującego. Występuje pod bukami i może mieć zbliżoną kolorystykę. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, takich grzybów nie należy zbierać ani spożywać.

Jak przyrządzać gołąbka wybornego?

Ten gatunek grzybów wymaga obróbki termicznej i nie nadaje się do jedzenia na surowo. Najlepiej smakuje podsmażony na maśle z cebulą, ale sprawdza się też w sosach, farszach do pierogów, krokietów i naleśników. Dzięki zwartemu miąższowi dobrze zachowuje smak i strukturę po usmażeniu.

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