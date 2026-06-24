Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie przesłuchany. Ujawniono szczegóły

Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał najnowsze ustalenia dotyczące dwóch śledztw ws. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. W środę 24 czerwca przeprowadzono przesłuchanie w charakterze świadka byłego ordynatora placówki dra Emila Jędrzejewskiego. Lekarz nie został pouczony o tym, że może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli ta mogłaby go pociągnąć do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej.

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