Ordynator Szpitala Południowego odpowiada na zarzuty. „Jestem przerażony”

Skandal wokół warszawskiego Szpitala Południowego nie kończy się na doniesieniach o uprzywilejowanej ścieżce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Po ujawnieniu sprawy tzw. "saloniku VIP" pojawiły się dużo cięższe oskarżenia, tym razem dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i pracy na SOR-ze. W centrum sprawy znów znalazł się Dawid Kacprzyk, młody lekarz i polityk KO, który koordynował pracę oddziału. Po wybuchu afery stracił pracę, a władze Warszawy odwołały radę nadzorczą i zarząd placówki.

Były ordynator w Szpitalu Południowym: "tam ginęli ludzie"

Nowy wątek wywołała publiczna wypowiedź lekarza Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym. W rozmowie z Kanałem Zero oskarżył Dawida Kacprzyka o niekompetencję, która miała prowadzić do śmiertelnych błędów.

Wśród przywoływanych przykładów znalazły się dramatyczne sytuacje: niezauważona przez kilka godzin śmierć pacjenta w toalecie, wykonanie tomografii osobie zmarłej oraz błędne intubacje, które miały skończyć się zgonami. To właśnie te słowa najmocniej podgrzały atmosferę wokół całej sprawy.

Następca Jędrzejewskiego odcina się od słów lekarza

Na oskarżenia zareagował obecny ordynator chirurgii Piotr Szenk. Lekarz stanowczo podkreślił w rozmowie z Onetem, że ani on, ani jego współpracownicy nie zaobserwowali praktyk, o których mówił Jędrzejewski.

Szenk przekonuje, że SOR funkcjonował prawidłowo, a kierownictwo medyczne sprawował inny lekarz. Według niego Dawid Kacprzyk odpowiadał głównie za organizację pracy i grafiki. Ordynator zaznaczył też, że nie słyszał o przypadkach zgonów wynikających z błędnych intubacji, a tak poważne zdarzenia na pewno odbiłyby się szerokim echem w szpitalu. Obecny ordynator przyznał, że po ostatnich publikacjach nastroje w placówce są bardzo złe. Część osób miała odejść z pracy, a personel czuje się obciążony ciężkimi oskarżeniami.

Po nowych doniesieniach na temat szpitala zareagował też Rafał Trzaskowski, zapowiadając wniosek o pilne działania wyjaśniające. Były ordynator twierdzi jednocześnie, że już wcześniej sygnalizował nieprawidłowości władzom miasta.

Prokuratura bada już dwa wątki

Śledczy prowadzą obecnie dwa postępowania dotyczące Szpitala Południowego. Jedno dotyczy nierzetelnych faktur i szkody finansowej na kwotę przekraczającą pół miliona złotych. Drugie koncentruje się na możliwym braku nadzoru ze strony warszawskiego ratusza.

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