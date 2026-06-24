Samorząd ją powołał, ministerstwo protestowało. Teraz dyrektorka ma odejść

Michalec była w przeszłości wiceszefową Muzeum Niepodległości w Warszawie. Następnie – decyzją Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego – została p.o. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, które mieści się na Rynku Starego Miasta.

Gdy ogłoszono konkurs na to stanowisko, radna KO przegrała z Agnieszką Celedą z Muzeum Historii Polski. Opinia publiczna zareagowała oburzeniem – przeciwni jej nominacji byli członkowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich czy m.in. Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Konkurs został powtórzony – Michalec wygrała, a przedstawiciele ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego nie zgodziła się z werdyktem komisji, zgłaszając możliwy „konflikt interesów” – pisał portal OKO.press.

Finalnie szefowa resortu – Marta Cienkowska (Polska 2050) – nie wyraziła zgody, by objęła stery muzeum. Nie przeszkodziło to jednak zarządowi województwa mazowieckiego w przyjęciu uchwały, której skutkiem było powierzenie Michalec stanowiska na okres siedmiu lat.

Struzik, Michalec i Cienkowska. Dyrektorka Muzeum Literatury w Warszawie zrezygnuje ze stanowiska?

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, iż radna ma złożyć rezygnację. Rozpatrywał będzie ją samorząd Mazowsza.

Oznaczałoby to koniec dwuletniego sporu MKiDN z władzami województwa.

„GW” informowała w przeszłości – powołując się na donosy od osób, których tożsamość nie została ujawniona – że za czasów Michalec „sposób przeprowadzenia inwentaryzacji przechowywanych przez muzeum bezcennych rękopisów” miał „zagrażać zbiorom”.

Obawy budziły także doniesienia o rzekomym „obsadzaniu specjalistycznych stanowisk ludźmi bez odpowiednich kompetencji”.

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, iż radna ma złożyć rezygnację. Rozpatrywał będzie ją samorząd Mazowsza.

Oznaczałoby to koniec dwuletniego sporu MKiDN z władzami województwa.