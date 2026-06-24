Awantura o posiedzenie TK. Sędziowie o ruchu Święczkowskiego: Pretekst
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Awantura o posiedzenie TK. Sędziowie o ruchu Święczkowskiego: Pretekst

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Mównica w Trybunale Konstytycjnym
Mównica w Trybunale Konstytycjnym Źródło: trybunal.gov.pl
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK nie odbyło się z powodu braku kworum. Sędziowie tłumaczą się, że chcieli podpisać listę później, ale im to uniemożliwiono.

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że zwołane na środę 24 czerwca posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK nie odbyło się z powodu braku kworum. W krótkim komunikacie poinformowano, że „pomimo fizycznej obecności w Trybunale Konstytucyjnym, dwoje sędziów – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – nie złożyło podpisu na liście obecności”. Kulisy wydarzenia ujawniło RMF FM.

Prezes TK Bogdan Święczkowski trzykrotnie wzywał do opuszczenia sali osoby, które według niego „znajdowały się tam nielegalnie”. Z kontekstu miało wynikać, że chodzi o sędziów Marcina Dziurdę oraz Krystiana Markiewicza. Szef Trybunału Konstytucyjnego miał nie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważa, że sędziowie przebywali w siedzibie TK bezprawnie. Prośba Święczkowskiego nie spotkała się jednak z oczekiwaną przez reakcją, dlatego po stwierdzeniu braku kworum opuścił salę.

Bogdan Święczkowski opuścił posiedzenie w TK. Burza o nieuznawanych sędziów i brak podpisu

Razem z nim zrobiło to dwóch innych sędziów., m.in. Stanisław Piotrowicz. Prezes Trybunału Konstytucyjnego miał zagrozić sędziom, że w przyszłości zajmie się nimi prokuratura. W związku z sytuacją sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli oświadczenie. W piśmie podkreślili, że wchodząc do Sali Narad podano im listę obecności. Sędziowie oświadczyli, że podpiszą ją później, ale ostatecznie nie została im ona okazana. Bentkowska i Szostek przekonywali, że chcieli uczestniczyć w posiedzeniu

Mieli nawet przygotowane wnioski. „Ponadto nie jest warunkiem prawidłowego posiedzenia podpisanie listy obecności przez sędziów przy wejściu na salę obrad” – brzmi fragment komunikatu. Sędziowie wyjaśnili, że „zgodnie z regulaminem TK w protokole zamieszcza się tylko listę osób biorących udział w posiedzeniu, a wyrazili taką wolę”. „Obieramy decyzję Prezesa TK jako pretekst do nieodbycia posiedzenia” – podsumowali Bentkowska i Szostek.

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Źródło: WPROST.pl / trybunal.gov.pl / RMF FM