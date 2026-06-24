Awantura o posiedzenie TK. Sędziowie o ruchu Święczkowskiego: Pretekst

Trybunał Konstytucyjny poinformował, że zwołane na środę 24 czerwca posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK nie odbyło się z powodu braku kworum. W krótkim komunikacie poinformowano, że „pomimo fizycznej obecności w Trybunale Konstytucyjnym, dwoje sędziów – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek – nie złożyło podpisu na liście obecności”. Kulisy wydarzenia ujawniło RMF FM.

Prezes TK Bogdan Święczkowski trzykrotnie wzywał do opuszczenia sali osoby, które według niego „znajdowały się tam nielegalnie”. Z kontekstu miało wynikać, że chodzi o sędziów Marcina Dziurdę oraz Krystiana Markiewicza. Szef Trybunału Konstytucyjnego miał nie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważa, że sędziowie przebywali w siedzibie TK bezprawnie. Prośba Święczkowskiego nie spotkała się jednak z oczekiwaną przez reakcją, dlatego po stwierdzeniu braku kworum opuścił salę.

Bogdan Święczkowski opuścił posiedzenie w TK. Burza o nieuznawanych sędziów i brak podpisu

Razem z nim zrobiło to dwóch innych sędziów., m.in. Stanisław Piotrowicz. Prezes Trybunału Konstytucyjnego miał zagrozić sędziom, że w przyszłości zajmie się nimi prokuratura. W związku z sytuacją sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli oświadczenie. W piśmie podkreślili, że wchodząc do Sali Narad podano im listę obecności. Sędziowie oświadczyli, że podpiszą ją później, ale ostatecznie nie została im ona okazana. Bentkowska i Szostek przekonywali, że chcieli uczestniczyć w posiedzeniu

Mieli nawet przygotowane wnioski. „Ponadto nie jest warunkiem prawidłowego posiedzenia podpisanie listy obecności przez sędziów przy wejściu na salę obrad” – brzmi fragment komunikatu. Sędziowie wyjaśnili, że „zgodnie z regulaminem TK w protokole zamieszcza się tylko listę osób biorących udział w posiedzeniu, a wyrazili taką wolę”. „Obieramy decyzję Prezesa TK jako pretekst do nieodbycia posiedzenia” – podsumowali Bentkowska i Szostek.

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