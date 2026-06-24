Po aferze kolejki na SOR w Szpitalu Południowym zniknęły? Zaskakujące doniesienia

We wtorek (23 czerwca) doktor Emil Jędrzejewski gościł w studiu Kanału Zero (w programie „Godzina Zero”). W rozmowie z dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim opowiadał o tym, co dziać miało się na SOR-ze w Szpitalu Południowym, gdy oddziałem kierował lekarz Dawid Kacprzyk. Twierdził m.in., że procedury wykonywano w sposób wadliwy, że niektórzy ludzie ponoć „traktowani byli jak fantomy” (czyli manekiny medyczne), a także, iż dochodziło do nieprawidłowości przy zatrudnianiu nowych osób. – Myślę, że każdy przypadek śmierci na SOR-ze powinien zostać przeanalizowany – sugerował na antenie KZ (K0) dr Jędrzejewski.

Sygnalista stawił się dzisiaj na przesłuchanie, które odbyło się w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Rzecznik prasowy – prok. Piotr Skiba – przekazał podczas konferencji prasowej, iż dr Jędrzejewski zawnioskował o przełożenie terminu przesłuchania – zakomunikował śledczym, że „nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika”.

W środę (24 czerwca) lek. Kacprzyk wydał oświadczenie. Wskazał, że dr Jędrzejewski „bezpodstawnie łączy go ze zdarzeniami, z którymi nie miał nic wspólnego”. „Zarzuty kierowane pod moim adresem są nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia” – zaznaczył.

Na SOR-ze jest mniej osób, niż zwykle? Lekarz odniósł się do słów sygnalisty: Historia wygląda nieprawdopodobnie

Dzień po głośnym wywiadzie, który dolał oliwy do ognia, reporterzy Wirtualnej Polski udali się na SOR w Szpitalu Południowym. W ich ocenie na oddziale „było wyraźnie spokojniej, niż zwykle”. Przed południem kolejka liczyła 14 osób, natomiast zwykle jest to od 20 do nawet 50 pacjentów (portal powołał się tu na dane, które gromadzi platforma InfoSOR).

Radio ZET skontaktowało się z lekarzem, który poddał ocenie słowa, wypowiedziane wczoraj przez sygnalistę. Zrobił to, jednak pod warunkiem zachowania anonimowości.

– Historia opisana przez doktora Jędrzejewskiego wygląda nieprawdopodobnie z kilku względów. Lekarz, który pracuje na SOR praktycznie nigdy nie jest sam – zazwyczaj jest obok niego inny lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. SOR nie jest jakąś bezludną wyspą. Tu wszystko jest monitorowane i kontrolowane. To oznacza, że o opisywanym procederze musiałaby wiedzieć bardzo duża grupa osób. Nie wierzę w to, żeby ludzie ryzykowali tak dużo, nie mając z tego żadnych profitów. Albo więc mamy gigantyczną aferę, jakiej w Polsce nie było od lat, albo próbę obrzucenia błotem niemal całego personelu SOR-u i totalną kompromitację sygnalisty – zwrócił uwagę pracownik oddziału ratunkowego jednego z dużych szpitali wojewódzkich.

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