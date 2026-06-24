Zarzucają mu, że „nie szanuje parafian”, chcą jego odwołania. Ksiądz proboszcz pod ścianą

Osobą, która wzbudziła tak wielkie emocje u wiernych, jest ks. Leszek Durlak – zarządca Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego (Parafia Cikowice). Na znak protestu lokalsi przestali dawać pieniądze na niedzielne tace, z których w głównej mierze utrzymują się kościelne jednostki organizacyjne.

Dlaczego? Dziennik „Gazeta Wyborcza”, który rozmawiał z mieszkańcami, podał, iż zarzucają mu oni, że na jednej z lekcji religii w okolicznej szkole miał „poszarpać przedszkolaka”. Ponadto proboszcz ma „nie szanować parafian”. – Dzieciom powiedział, że brzydko śpiewały na mszy, podniósł opłatę za wypominki – twierdzą parafianie.

Czara goryczy dopełniła się, gdy miał wymienić zamki w kaplicy, uniemożliwiając tym samym dostęp do niej mieszkańcom. To właśnie wtedy uznali, że „mają tego wszystkiego dość” i przestali wspierać finansowo parafię.

Wśród osób, które chcą odwołania księdza, jest sołtys Kacper Frączek. Niedawno parafianie napisali list i wysłali do biskupa tarnowskiego – Andrzeja Jeża – domagając się interwencji: „Żądamy przeprowadzenia szczegółowej kontroli funkcjonowania parafii, obejmującej zarówno kwestie duszpasterskie, organizacyjne, jak i finansowe” (cytat za „GW”).

Ksiądz proboszcz zabrał głos. „Z tacy nie biorę ani grosza dla siebie”

Co na to duchowny? – To wszystko oszczerstwa. Nic takiego nie miało miejsca, zawsze chwalę każde dziecko – zaznaczył w rozmowie z dziennikiem.

Jeśli chodzi o stawkę za mszę – ta faktycznie wzrosła, ale wnioskowała o to jednak rada duszpasterska, która działa przy parafii. Miesięcznie z tego tytułu ks. Durlak ma ok. 1,5 tys. zł. – To cała moja wypłata, a od tego trzeba jeszcze odliczyć podatek i ZUS. Z tacy nie biorę ani grosza dla siebie, wszystko idzie na utrzymanie kościoła, nawet za plebanię płacę ze swoich, chociaż to parafianie powinni mnie utrzymywać, jako swojego duszpasterza – stwierdził.

A co m.in. z kaplicą? Zamki wymienić miał kierownik budowy. – Dowiedział się, że ludzie tam wchodzą, kiedy chcą, i robią, co chcą, a przecież on za to odpowiada. Kaplica nie ma jeszcze odbiorów. (...) Klucze są u mnie, jak ktoś z mieszkańców chce coś robić przy kaplicy, to chętnie je udostępnię. Za moją zgodą mogą tam wejść – zastrzegł (cytat za „GW”).