Poseł PiS krytycznie o decyzji własnej partii. „To się nie sprawdza”

Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie zatacza coraz szersze kręgi. Krzysztof Szczucki stwierdził, że „to, co wydarzyło dzisiaj i dzieje w ostatnich dniach z udziałem prokuratury w kontekście wydarzeń w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazuje, że potrzebna jest wielka reforma państwa”. W opinii posła PiS „trzeba przede wszystkim oddzielić prokuraturę od polityki”.

„Już chyba nikt rozsądny nie powie, że to działa dobrze. Wiem, że to Prawo i Sprawiedliwość dokonało połączenia. Mimo że przemawiały za tym pewne racje, widać gołym okiem, że połączenie się nie sprawdza. Nie można być dzisiaj państwowcem i zwolennikiem aktualnego modelu” – ocenił polityk.

„Do zmiany jest wiele innych rzeczy. Poważnej korekty potrzebuje konstytucja. Czas wziąć się do rzetelnej i konstruktywnej roboty!” – dodał Krzysztof Szczucki.

Afera w Szpitalu Południowym. Żurek reaguje

W rozmowie z Kanałem Zero były ordynator dr Emil Jędrzejewski rzucił poważne oskarżenia pod adresem Dawida Kacprzyka, byłego już pracownika placówki. Sugerował, że miał on zbyt dużą samodzielność przy opiece nad pacjentami i „przez niego ginęli ludzie”.

Waldemar Żurek poinformował, że otrzymał pismo od Rafała Trzaskowskiego z prośbą, aby prokuratura podjęła działania dotyczące Szpitala Południowego.

Pod lupą śledczych znalazły się wszystkie postępowania dotyczące Szpitala Południowego od 2023 roku. W tym czasie prokuratura otrzymała informacje o 12 zgonach w placówce. – W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie – wyliczał Waldemar Żurek.

Dr Emil Jędrzejewski został na środę 24 czerwca wezwany na przesłuchanie. – Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzeć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach – tłumaczył minister sprawiedliwości.

W trakcie przesłuchania lekarz zakomunikował, że „nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika”.

Czytaj też:

Po aferze kolejki na SOR w Szpitalu Południowym zniknęły? Zaskakujące doniesieniaCzytaj też:

Kacprzyk wydał nowe oświadczenie. Tak odpowiada na zarzuty dr Jędrzejewskiego