Nerwowo na konferencji prokuratury. „Ja jestem vox populi”

Podczas konferencji prasowej poświęconej przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego dr Emila Jędrzejewskiego doszło do niecodziennej sytuacji. — Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś idzie z bombą informacyjną do programu telewizyjnego i mówi rzeczy, które wskazują na popełnienie bardzo poważnych przestępstw, to podejrzewam, że takie informacje ma nie tylko w dokumentach, ale przede wszystkim w głowie i pamięci — stwierdził rzecznik.

Afera wokół Szpitala Południowego. Konferencja prokuratury zakłócona

W trakcie konferencji jego wypowiedź została przerwana przez kobietę znajdującą się na sali. Prokurator najpierw poprosił ją o zachowanie ciszy, jednak gdy ponownie zabrała głos, zareagował bardziej stanowczo. — Dziękuję za udział w konferencji. Pani mi przeszkadza! Czy pani ma legitymację dziennikarską? — zwrócił się do uczestniczki spotkania.

Kobieta odpowiedziała krótko: — Ja jestem vox populi (głos ludu – red.) – odparła. — Vox populi, vox dei (głos ludu to głos Boga – red.). Bardzo pani dziękuję – podsumował Piotr Skiba.

Dr Jędrzejewski ostro o Kacprzyku. Poważne zarzuty

Afera wokół Szpitala Południowego nabrała rozpędu po wypowiedzi byłego ordynatora dr. Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Lekarz krytycznie odniósł się do pracy Dawida Kacprzyka, sugerując, że miał on zbyt szerokie kompetencje przy opiece nad pacjentami i że mogło to prowadzić do tragicznych konsekwencji.

W efekcie Waldemar Żurek poinformował, że otrzymał od Rafała Trzaskowskiego pismo z prośbą o podjęcie działań przez prokuraturę w sprawie Szpitala Południowego.

Śledczy analizują obecnie wszystkie postępowania dotyczące placówki prowadzone od 2023 roku. Jak przekazał minister sprawiedliwości, prokuratura otrzymała w tym czasie informacje o 12 zgonach pacjentów. – W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie – wyliczał.

Dr Emil Jędrzejewski został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. – Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzeć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach – tłumaczył Waldemar Żurek.

Podczas przesłuchania były ordynator poinformował jednak, że „nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika”.

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