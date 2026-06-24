Nerwowo na konferencji prokuratury. „Ja jestem vox populi”
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Nerwowo na konferencji prokuratury. „Ja jestem vox populi”

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Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Źródło: PAP / Marcin Obara
Niespodziewana wymiana zdań przerwała konferencję prokuratury ws. Szpitala Południowego. Uczestniczka zakłóciła wystąpienie rzecznika.

Podczas konferencji prasowej poświęconej przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego dr Emila Jędrzejewskiego doszło do niecodziennej sytuacji. — Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś idzie z bombą informacyjną do programu telewizyjnego i mówi rzeczy, które wskazują na popełnienie bardzo poważnych przestępstw, to podejrzewam, że takie informacje ma nie tylko w dokumentach, ale przede wszystkim w głowie i pamięci — stwierdził rzecznik.

Afera wokół Szpitala Południowego. Konferencja prokuratury zakłócona

W trakcie konferencji jego wypowiedź została przerwana przez kobietę znajdującą się na sali. Prokurator najpierw poprosił ją o zachowanie ciszy, jednak gdy ponownie zabrała głos, zareagował bardziej stanowczo. — Dziękuję za udział w konferencji. Pani mi przeszkadza! Czy pani ma legitymację dziennikarską? — zwrócił się do uczestniczki spotkania.

Kobieta odpowiedziała krótko: — Ja jestem vox populi (głos ludu – red.) – odparła. — Vox populi, vox dei (głos ludu to głos Boga – red.). Bardzo pani dziękuję – podsumował Piotr Skiba.

Dr Jędrzejewski ostro o Kacprzyku. Poważne zarzuty

Afera wokół Szpitala Południowego nabrała rozpędu po wypowiedzi byłego ordynatora dr. Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Lekarz krytycznie odniósł się do pracy Dawida Kacprzyka, sugerując, że miał on zbyt szerokie kompetencje przy opiece nad pacjentami i że mogło to prowadzić do tragicznych konsekwencji.

W efekcie Waldemar Żurek poinformował, że otrzymał od Rafała Trzaskowskiego pismo z prośbą o podjęcie działań przez prokuraturę w sprawie Szpitala Południowego.

Śledczy analizują obecnie wszystkie postępowania dotyczące placówki prowadzone od 2023 roku. Jak przekazał minister sprawiedliwości, prokuratura otrzymała w tym czasie informacje o 12 zgonach pacjentów. – W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowanie – wyliczał.

Dr Emil Jędrzejewski został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. – Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzeć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach – tłumaczył Waldemar Żurek.

Podczas przesłuchania były ordynator poinformował jednak, że „nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika”.

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Źródło: WPROST.pl