Afera wokół Szpitala Południowego. Ekspert: To kryzys prezydenta Warszawy i struktur KO

Podczas, gdy młody lekarz bez specjalizacji – Dawid Kacprzyk – kierował szpitalnym oddziałem ratunkowym w WSP, miała tam funkcjonować osobna poczekalnia dla polityków KO i ich rodzin. Mieli być przyjmowani na badania poza kolejką (w kilkanaście minut) – informował portal Zero.

Były ordynator oddziału chirurgii w WSP – doktor Emil Jędrzejewski – który gościł wczoraj (we wtorek – 23 czerwca) na antenie Kanału Zero, zarzucił Kacprzykowi, iż gdy ten kierował SOR-em, mieli na nim „ginąć ludzie”, a niektórzy pacjenci traktowani mieli być „jak fantomy” (manekiny medyczne), służące do nauki fachu. Młody lekarz wydał oświadczenie, w którym wszystkiemu zaprzeczył. Zapewnił, że oskarżenia te są „nieprawdziwe, bezpodstawne i noszą cechy zniesławienia”.

Afera mocno odbiła się na Koalicji 15 Października. Politycy Nowej Lewicy czy Polskiego Stronnictwa Ludowego mają domagać się od premiera Donalda Tuska, by odwołał ze stanowiska ministrę zdrowia – Jolantę Sobierańską-Grendę (wynika z ustaleń portalu Wirtualna Polska).

Zdaniem Antoniego Dudka w niezwykle trudnej sytuacji znajduje się obecnie Rafał Trzaskowski.

Afera wokół Szpitala Południowego. Odbije się na partyjnych sondażach? „Zobaczymy”

Ekspert – były członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej – gościł na antenie TVN24. Podzielił się z widzami swoimi hipotezami na temat tego, komu afera zaszkodzić może najbardziej.

– Czy to kryzys Tuska? Przekonamy się, kiedy zobaczymy kolejne sondaże. Na razie to kryzys prezydenta Warszawy i struktur KO w Warszawie. Za moment może być to kryzys dotyczący szefa rządu, jeśli sondaże KO pójdą w dół – wskazał.

Czy skandal może wpłynąć na wyniki wyborów parlamentarnych 2027? Komentator polityczny nie jest tego pewny.

– Głosowanie odbędzie się (...) za ponad rok. Z punktu widzenia partii rządzącej może się wydarzyć jeszcze wiele dobrego i złego dla niej. W tym sensie ma [KO – red.] więcej szczęścia. (...) Z całą pewnością obszar służby zdrowia jest tym najbardziej wrażliwym, którego politycy się panicznie boją, bo nie mają pomysłu – zauważył.

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