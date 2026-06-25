Sygnalista od Szpitala Południowego w Warszawie powiązany z Lewandowskim. Tak mówił w 2021 r.

O dr. Emilu Jędrzejewskim zrobiło się głośno za sprawą rozmowy w Kanale Zero dotyczącej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Były ordynator odniósł się tam do zarzutów, które klika dni wcześniej padły pod jego adresem ze strony „Gazety Wyborczej”. Jędrzejewskiemu zarzucono, że niechęć do Rafała Trzaskowskiego mogła wynikać z biznesowych planów lekarza. Miało chodzić o otwarcia w stolicy kliniki medycyny sportowej, którą miał firmować Robert Lewandowski.

Sprawa miała dotyczyć działki od miasta. Jędrzejewski miał przekonywać Trzaskowskiego, aby miasto oddało mu teren. Projekt jednak ostatecznie upadł. Sygnalista ujawnił, że głosował na kandydata KO w wyborach. – Nigdy nie rozmawialiśmy w sprawie żadnej ziemi. Raz był u mnie z interwencją medyczną – przekonywał były ordynator Szpitala Południowego. Jędrzejowski wspomniał, że zgodnie z pomysłem Lewandowski „raz wpłacił pieniądze na kupno istniejącego szpitala”.

Nagłośnił aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zasłynął kilka lat wcześniej przy inne sprawie

– Narysowaliśmy nawet, jak klinika miałaby wyglądać. Nie doszło to do skutku. Ta ziemia nie była w jurysdykcji miasta – powiedział lekarz. Działka była dzierżawiona przez firmę. – Projekt był wadliwy, bo nie zgadzał się stosunek powierzchni do budynku, była tam też trzecia osoba i coś nie kliknęło między panami, Robert się z tego wycofał – podsumował Jędrzejowski. To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie pojawia się w kontekście polskiego piłkarza.

Chodzi o sprawę, o której pięć lat temu informował Onet. Dotyczyła ona handlu dyplomami dla polskich piłkarzy. Główny podejrzany wpadł na gorącym uczynku w wyniku prowokacji. Policja przeczesując telefon Zbigniewa D. znalazła korespondencję ze znanymi sportowcami i ich rodzinami. Mężczyzna miał rozmawiać z Anną Lewandowską o magisterce dla męża. Miał też proponować kolejne tytuły dla małżonków.

Dr Emil Jędrzejewski od Szpitalu Południowym w Warszawie. O byłym ordynatorze było już głośno

W domu Zbigniewa D. znaleziono zdjęcie dyplomu magisterskiego dla Lewandowskiego z pieczątką uczelni i podpisem rektor. Naukowiec miał dostać przez pośrednika zdjęcie piłkarza potrzebne do wystawienia dyplomu, które było w niewłaściwym formacie, dlatego poprosił o właściwe. Tą osobą był Jędrzejewski, znajomy Lewandowskich. – To niemożliwe – komentował kwestię zarzutów dla Zbigniewa D. ws. polskiego piłkarza.

Zapewnił, że dyplom nie był podrabiany i Lewandowski ukończył uczelnię. Dodał, że „sam pomagał dostarczać dokumenty”. Jędrzejewski dopytywany, czy jest w 100 proc. pewny dodał, że „głowy sobie uciąć nie da, ale wydawało mu się, że tak”. W kontekście pomocy zasłaniał się niepamięcią. – To już kilka lat temu było. Poza tym ja nie jestem osobą upoważnioną, żeby o czymkolwiek informować. Ja jestem chirurgiem i kładę prawą rękę, że w sprawie Roberta było wszystko lege artis – mówił wtedy.

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