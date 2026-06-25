Dubois broni Kacprzyka po głośnych oskarżeniach. „To nie ma nic wspólnego z prawdą”

Mecenas Jacek Dubois, pełnomocnik Dawida Kacprzyka, stanowczo odrzucił zarzuty, jakoby jego klient miał odpowiadać za śmierć pacjentów w Szpitalu Południowym. W rozmowie w TOK FM przekonywał, że oskarżenia formułowane publicznie przez doktora Emila Jędrzejewskiego są nieprawdziwe i mają źródło w wieloletnim konflikcie w szpitalu. Według Dubois spór miał dotyczyć zarówno współpracy między SOR a chirurgią, jak i sposobu kierowania pacjentów na zabiegi. Pełnomocnik twierdzi, że po eskalacji konfliktu i zawiadomieniu o ataku na lekarza zaczęła się publiczna kampania wymierzona w Kacprzyka.

Dubois: Kacprzyk nie brał udziału w tych zdarzeniach

Adwokat przekonywał, że jego klient nie był lekarzem dyżurnym w przypadku jednego z opisywanych dramatycznych zdarzeń i nie uczestniczył w sytuacjach, które teraz są mu przypisywane. Podkreślał też, że część zarzutów ma dotyczyć wydarzeń sprzed rozpoczęcia pracy Kacprzyka w tym szpitalu.

Dubois zakwestionował również oskarżenia dotyczące rzekomych błędów medycznych zakończonych śmiercią pacjentów. Jak mówił, jego klient nie zna spraw, w których miałby usłyszeć takie zarzuty, a wszystkie działania podejmował pod nadzorem.

Będą pozwy za zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych

Pełnomocnik zapowiedział kroki prawne. Jak relacjonował, do sądu ma trafić zarówno akt oskarżenia o zniesławienie, jak i pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych. W jego ocenie publiczne oskarżenia są "irracjonalne" i opierają się na relacjach, a nie na faktach.

Dubois zwrócił też uwagę, że podczas przesłuchania w prokuraturze doktor Jędrzejewski miał odmówić odpowiedzi na pytania. W ocenie adwokata to ważny kontekst całej sprawy.

Co z fakturami Kacprzyka i śledztwem dotyczącym szpitala

W rozmowie pojawił się także wątek audytu i nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów oraz faktur. Dubois przekonywał, że zwrot pieniędzy przez Kacprzyka nie oznacza przyznania się do winy. Tłumaczył, że była to decyzja podjęta po to, by przeciąć wszelkie wątpliwości wokół sprawy.

Jak zapewniał, jego klient przebywa w Polsce, jest w kontakcie z pełnomocnikiem i zadeklarował gotowość do pełnej współpracy z prokuraturą. Sam adwokat podkreślał, że Kacprzykowi zależy na szybkim wyjaśnieniu wszystkich okoliczności.

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