Donald Trump chwali Polskę i Karola Nawrockiego. Jedną uwagą zaskoczył

Donald Trump nie krył irytacji wobec części państw NATO podczas spotkania z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Ruttem w Białym Domu. Mówił, że jest rozczarowany m.in. Włochami, Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i przede wszystkim Hiszpanią. Mimo to zadeklarował, że przyjedzie na szczyt NATO w Turcji, ale zrobi to "tylko z szacunku" dla prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Polska jako wyjątek. Trump chwali Nawrockiego

Na tle krytyki wobec sojuszników Trump wyróżnił Polskę. Przekonywał, że była "bardzo dobra", a potem przeszedł do wątku Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent stwierdził, że poparł go przed wyborami i że to właśnie Nawrocki wygrał.

Trump przedstawiał Nawrockiego jako polityka, który miał odnieść zwycięstwo wbrew wcześniejszym prognozom. Nazwał go "wojownikiem" i ocenił, że będzie "świetnym prezydentem dla Polski". W jego wypowiedzi pojawiła się też sugestia, że jego poparcie odegrało ważną rolę w tym wyniku.

Zaskakujące słowa o poprzednim prezydencie. Nie jest jasne, kogo miał na myśli

Poruszenie wywołał jednak fragment, w którym Trump mówił o polityku, którego wcześniej "nie lubił" albo który mu się "nie podobał". Tu pojawia się ważna wątpliwość. Nie jest pewne, czy chodziło o poprzedniego prezydenta Polski, czy o innego przywódcę, o którym wspominał chwilę wcześniej.

Trump w jednej wypowiedzi przeplatał bowiem wątek Polski z przykładem Kolumbii i własnego poparcia dla prawicowych kandydatów. Dlatego interpretowanie tych słów jako jednoznacznego ataku na Andrzeja Dudę byłoby zbyt daleko idące. Tym bardziej że relacje Trumpa i Dudy były wcześniej postrzegane jako dobre.

Nie przeszkodziło to jednak niektórym w wyrażeniu małej złośliwości wobec Andrzeja Dudy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skwitował słowa Trumpa wpisem „A tak się bardzo starał”.

„Trump właśnie stwierdził, że nie lubił prezydenta Polski przed Nawrockim. Chyba niezręcznie, biorąc pod uwagę, że tym prezydentem był Pan. Wygląda więc na to, że Wasza słynna przyjaźń została właśnie wystawiona na dość bolesną próbę. No ale jak to mawiał klasyk: a friend in need is a friend in.”.. – napisała z kolei dziennikarka Daria Brzezicka.