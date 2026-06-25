Przełom ws. śmierci Natalii z Andrychowa. Prokuratura oskarżyła policjantów

Przypomnijmy, 28 listopada 2023 roku dziewczyna, będąc poza domem, zadzwoniła do ojca i poinformowała, że źle się czuje. Nie mogła jednak określić, gdzie się znajduje, a po krótkiej rozmowie straciła przytomność. Mężczyzna natychmiast zgłosił zaginięcie córki, dzwoniąc pod numer alarmowy, a następnie zgłosił sprawę na komisariacie, powiadomił też szkołę i szpitale. Na komisariacie w Andrychowie miał czekać ponad dwie godziny na podjęcie działań przez policjantów.
Śmierć 14-latki w Andrychowie. Jest akt oskarżenia przeciwko policjantom
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk przekazał w środę, że 23 czerwca prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Wadowicach akt oskarżenia przeciwko trzem funkcjonariuszom policji ws. niedopełnienia obowiązków służbowych.
„Prokurator ustalił w toku śledztwa, że policjanci, po uzyskaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu dla jej życia lub zdrowia, nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani” – poinformował rzecznik.
Dodał również, że „oskarżeni przyjęli niewłaściwe podstawy poszukiwań i nie zainicjowali działań zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia i odnalezienia pokrzywdzonej. W szczególności nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki”.
Waszczuk podkreślił też, że „niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.
W związku z tym funkcjonariuszom przedstawiono zarzuty z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 160 par. 3 Kodeksu karnego. “Oskarżeni policjanci nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Za przestępstwa te grozi im kara pozbawienia wolności do lat trzech” – poinformował Waszczuk.
Jaka była przyczyna zgonu 14-latki?
Według informacji przekazanych przez Oliwię Bożek-Michalec, prokuratorkę i rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przyczyną zgonu nastolatki „była niewydolność krążeniowo-oddechowa, która nastąpiła w wyniku wychłodzenia organizmu”.
– Biegli badali również przyczynę wychłodzenia, czyli to, dlaczego dziewczynka nie była w stanie się poruszać. Ustalono, że był to krwiak prawej i lewej półkuli móżdżku, który skutkował krwawieniem podpajęczynówkowym. Biegli ustalali też to, jaki był przebieg powstania krwiaka. Wykluczono mechanizm urazowy i toksykologiczny. Zdecydowały względy chorobowe. Jest to bardzo rzadka choroba, która występuje u dzieci i może nie dawać specyficznych objawów, które mogą być niezauważone przez członków rodziny – informowała w rozmowie z TVN24 Oliwia Bożek-Michalec.
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