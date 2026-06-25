Przełom ws. śmierci Natalii z Andrychowa. Prokuratura oskarżyła policjantów

Przypomnijmy, 28 listopada 2023 roku dziewczyna, będąc poza domem, zadzwoniła do ojca i poinformowała, że źle się czuje. Nie mogła jednak określić, gdzie się znajduje, a po krótkiej rozmowie straciła przytomność. Mężczyzna natychmiast zgłosił zaginięcie córki, dzwoniąc pod numer alarmowy, a następnie zgłosił sprawę na komisariacie, powiadomił też szkołę i szpitale. Na komisariacie w Andrychowie miał czekać ponad dwie godziny na podjęcie działań przez policjantów.

Śmierć 14-latki w Andrychowie. Jest akt oskarżenia przeciwko policjantom

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk przekazał w środę, że 23 czerwca prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Wadowicach akt oskarżenia przeciwko trzem funkcjonariuszom policji ws. niedopełnienia obowiązków służbowych.

„Prokurator ustalił w toku śledztwa, że policjanci, po uzyskaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu dla jej życia lub zdrowia, nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani” – poinformował rzecznik.

Dodał również, że „oskarżeni przyjęli niewłaściwe podstawy poszukiwań i nie zainicjowali działań zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia i odnalezienia pokrzywdzonej. W szczególności nie skierowali do poszukiwań policyjnych patroli i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki” .

Waszczuk podkreślił też, że „niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” .

W związku z tym funkcjonariuszom przedstawiono zarzuty z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 160 par. 3 Kodeksu karnego. “Oskarżeni policjanci nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Za przestępstwa te grozi im kara pozbawienia wolności do lat trzech” – poinformował Waszczuk.

Jaka była przyczyna zgonu 14-latki?

Według informacji przekazanych przez Oliwię Bożek-Michalec, prokuratorkę i rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przyczyną zgonu nastolatki „była niewydolność krążeniowo-oddechowa, która nastąpiła w wyniku wychłodzenia organizmu” .

– Biegli badali również przyczynę wychłodzenia, czyli to, dlaczego dziewczynka nie była w stanie się poruszać. Ustalono, że był to krwiak prawej i lewej półkuli móżdżku, który skutkował krwawieniem podpajęczynówkowym. Biegli ustalali też to, jaki był przebieg powstania krwiaka. Wykluczono mechanizm urazowy i toksykologiczny. Zdecydowały względy chorobowe. Jest to bardzo rzadka choroba, która występuje u dzieci i może nie dawać specyficznych objawów, które mogą być niezauważone przez członków rodziny – informowała w rozmowie z TVN24 Oliwia Bożek-Michalec.

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