Warszawa głosuje nad absolutorium dla Trzaskowskiego. Szykuje się nadzwyczajna debata

Na czwartek zaplanowano dwie sesje Rady Warszawy: absolutoryjną i nadzwyczajną. Podczas pierwszej radni zajmą się wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także raportem o stanie miasta i wykonaniem budżetu za 2025 rok. Druga ma dotyczyć przede wszystkim sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesja absolutoryjna została zaplanowana na godz. 10. To jeden z najważniejszych momentów w samorządowym kalendarzu, bo obejmuje ocenę działań władz miasta i wykonania ubiegłorocznych finansów.

Szpital Południowy w centrum politycznej debaty

Temat Szpitala Południowego pojawi się na obu sesjach. Radni mają usłyszeć od Rafała Trzaskowskiego informacje o sytuacji w placówce, wokół której narosły w ostatnim czasie poważne kontrowersje.

Dodatkowe punkty dotyczące szpitala wprowadził klub Koalicji Obywatelskiej. Z kolei po zakończeniu sesji absolutoryjnej ma się rozpocząć sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek radnych PiS. Tego samego dnia zaplanowano również nadzwyczajną sesję rady dzielnicy Ursynów, także poświęconą sytuacji w Szpitalu Południowym.

Radni KO też mają pytania do Trzaskowskiego

Choć Koalicja Obywatelska ma w radzie większość, nie oznacza to braku pytań do prezydenta miasta. Jak zapowiedziano, podczas obrad głos będą mogli zabrać nie tylko radni, ale również mieszkańcy.

To sprawia, że czwartkowe posiedzenia mogą stać się nie tylko formalnym rozliczeniem budżetu i raportu o stanie miasta, ale też ważnym politycznym testem dla Rafała Trzaskowskiego.

Lewica przeciw absolutorium, ale wynik wydaje się przesądzony

Warszawska Nowa Lewica zapowiedziała, że jej radni zagłosują przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi stolicy. Taki ruch nie powinien jednak przesądzić o wyniku głosowania, bo klub Koalicji Obywatelskiej dysponuje wyraźną większością. W Radzie Warszawy KO ma 36 radnych, PiS – 14, a klub Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro – 8. Są też dwaj radni niezrzeszeni.

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