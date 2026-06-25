Najnowszy sondaż pokazuje podział. Polacy zabrali głos ws. przyszłości Ukrainy

Badanie przeprowadził w dniach 12–13 czerwca wśród 1068 osób Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS – na zlecenie Radia Zet. Uczestnicy sondażu zostali zapytani, czy ich zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej.

Polacy chcą Ukrainę w UE? Jednoznaczne wyniki sondażu

Wyniki wykazały, że 59,7 proc. badanych sprzeciwia się dołączeniu Ukrainy do UE. Odmiennego zdania jest 35,3 proc. ankietowanych, a 5 proc. osób uznało, że „trudno powiedzieć” .

Co istotne, za wejściem Ukrainy do UE opowiedzieli się w większości zwolennicy obecnego obozu rządzącego (Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy oraz Polski 2050) – takie stanowisko było wśród 64 proc. ankietowanych. Z kolei 32 proc. jest przeciwnego zdania.

Natomiast sympatycy opozycji (Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Partii Razem) twierdzą, że Ukraina nie powinna przystąpić do UE – ten pogląd podziela 73 proc. osób. 24 proc. osób uważa jednak, że powinna.

Politycy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej

W czwartek w sprawie członkostwa Ukrainy w UE wypowiedział się m.in. Janusz Kowalski z PiS-u. “Polska nie ma żadnego interesu w tym, aby Ukraina została członkiem Unii Europejskiej. Przy słabości polskich elit, które wykonują polecenia płynące z Brukseli i Berlina, być może tylko w referendum Polacy mogą zmusić rząd do stawiania twardego weta na forum UE w tej sprawie” – napisał w serwisie X.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrał również prezes partii Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że Ukraina nie powinna przystąpić do UE, „jeżeli banderyzm będzie się w tym kraju rozwijał” .

Natomiast Wołodymyr Zełenski kilka dni temu podkreślał na szczycie w Brukseli, że „Ukraina na to zasługuje, ponieważ zapłaciła więcej niż jakikolwiek inny kraj europejski za prawo do bycia wolną, niepodległą i europejską”.

W podobny tonie wypowiedział się premier Donald Tusk. – Polska będzie wspierała Ukrainę na jej drodze do Europy na warunkach, które będą europejskie i będą bezpieczne i korzystne dla Polski – przekazał polityk na konferencji prasowej.

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