Dorosły Polak miał pobić 14-latka z Ukrainy. „Miał czarne oko”

14-latek, wybrał się z kolegami nad Jeziorko Czerniakowskie (na warszawskim Mokotowie). Do domu planował wrócić komunikacją miejską – udał się więc na odpowiedni przystanek i czekał spokojnie na przyjazd autobusu.

W międzyczasie podszedł do niego młody mężczyzna. Zwrócił się do chłopca, by pokazał mu sztuczki na hulajnodze, którą 14-latek miał ze sobą. Usłyszał odmowę – co wystarczyło, by Polak wyszedł z siebie. Miał najpierw posłać w kierunku nieletniego Ukraińca słowa nienawiści na tle narodowościowym – podał TOK FM. Na tym jednak miał nie poprzestać – po chwili uderzył 14-latka pięścią prosto w twarz.

Warszawa. 14-letni Ukrainiec miał zostać pobity przez Polaka. „Policja prowadzi postępowanie”

Użył naprawdę dużo siły – matka chłopaka, z którą rozmawiała redakcja radia, przyznała, że jej syn wrócił do domu z „czarnym okiem”. Z ustaleń rozgłośni wynika, że udała się z nim do szpitala, gdzie lekarze – po rzuceniu okiem na twarz 14-latka – zlecili wykonanie tomografii komputerowej, by sprawdzić, czy napastnik nie uszkodził mu oczodołu.

Do ataku doszło w niedzielę (21 czerwca). Matka – chociaż jej syn tego nie chciał – udała się na pobliski komisariat, by złożyć zawiadomienie ws. pobicia. Rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa potwierdziła, że takowe rzeczywiście wpłynęło do jednostki.

Aspirant sztabowa Marta Haberska przekazała „Gazecie Wyborczej”, że postępowanie „prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego” – Na obecnym etapie wykonywane są czynności procesowe, mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności zdarzenia – zastrzegła.

Mieszkają tu od 4 lat. Nigdy nie doświadczyli ani psychicznej, ani fizycznej przemocy

TOK FM dowiedział się, że Ukraińcy do Polski przyjechali niedługo po wybuchu wojny (Rosja inwazję rozpoczęła na początku 2022 roku). Przyznała, że przez ponad cztery lata ani ona, ani jej syn, nie doświadczyli żadnych przejawów wrogości. Wręcz przeciwnie – wielu ludzi udzieliło jej wsparcia.