Niemieckie media ostro o sporze Ukrainy z Polską. „Zełenski sobie zaszkodził”

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” wywołała gorącą dyskusję zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Oprócz licznych głosów krytyki ze strony polskich polityków, Karol Nawrocki postanowił odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego.

W związku z decyzją prezydenta, Wołodymyr Zełenski zrezygnował z przyjazdu do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, w której uczestniczą m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz liczni przedstawiciele rządów i instytucji finansowych. Na czele ukraińskiej delegacji stoi premier Julia Swyrydenko.

Burza po decyzji Zełenskiego. Tak reagują niemieckie media

Nieobecność ukraińskiego przywódcy odbiła się szerokim echem w niemieckich mediach. Bernhard Clasen na łamach „Tageszeitung” ocenił, że „absencja prezydenta Ukrainy nie musi być odebrana jako afront, ale jest czymś nowym, ponieważ polityk brał udział w dotychczasowych konferencjach”.

Według korespondenta „władze w Kijowie musiały zdawać sobie sprawę, że gest dotyczący UPA zostanie negatywnie odebrany w Polsce ze względu na historyczne doświadczenia związane z działalnością tej formacji”. W jego ocenie „decyzja Wołodymyra Zełenskiego nie przyczyniła się do złagodzenia sporu, a wręcz dodatkowo obciążyła relacje między sąsiadami”.

„Kręcąc głową można tylko zapytać, co popchnęło ukraińskiego prezydenta w tych czasach do tak poważnego obciążenia relacji z sąsiadem. Zełenski zaszkodził swojemu wizerunkowi” – komentował.

Niemieckie media o relacjach Polski z Ukrainą

Także „Berliner Zeitung” wskazał, że „konflikt wokół pamięci historycznej coraz mocniej wpływa na współpracę Warszawy i Kijowa”. Nicolas Butylin napisał, że „na zaistniałej sytuacji może korzystać Rosja, a brak Wołodymyra Zełenskiego na konferencji stanowi problem dla polskich planów związanych z odgrywaniem istotnej roli w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny”. „To dotkliwy cios dla geopolitycznych ambicji Polski” – ocenił.

Do sprawy odniósł się również dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk w rozmowie z „Der Spiegel”. Ekspert ocenił, że „obecny kryzys jest najpoważniejszym momentem w relacjach polsko-ukraińskich od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości”. Jego zdaniem „obie strony popełniły błędy, a decyzja Wołodymyra Zełenskiego o rezygnacji z udziału w konferencji była jednym z nich”.

Wojciech Konończuk podkreślił, że „wydarzenie ma charakter międzynarodowy i było poświęcone przyszłej odbudowie Ukrainy, dlatego absencja prezydenta mogła zaszkodzić przede wszystkim interesom samego Kijowa”.

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