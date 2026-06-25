Rachoń zarzucił konkurencji przemilczenie afery. Po minucie sam sobie zaprzeczył

Michał Rachoń w czwartek 25 czerwca TV Republika zarzucił konkurencji, że zlekceważyła temat informacji, które przekazał dr Emil Jędrzejewski w Kanale Zero. – Przede wszystkim wczoraj mogliśmy się wszyscy przekonać, co oznacza omerta medialna, zmowa milczenia wszystkich największych telewizji w Polsce. One gdzieś do południa miały nadzieję, że temat uda się po prostu zakopać, nie mówić o nim, nie zajmować się tą sprawą – przekonywał dyrektor programowy Telewizji Republika.

Rachoń kontynuował, że w stacji podjęto decyzję, że „nie pozwolą zamilczeć tematu, który przecież nie był ich newsem”. – Uznaliśmy, że sprawa jest tak istotna i tak ważna, że trzeba jej nadać rangę, trzeba pokazać, że to jest specjalne, ważne wydarzenie. No i inne tam różne TVN-y, tam jakieś inne te wszystkie telewizje udawały, a to jest tam po prostu jakiś jeden temat z wielu – powiedział dyrektor programowy Telewizji Republika, przez co zaprzeczył swoim słowom, że temat został przemilczany.

TV Republika oskarżyła inne telewizja o zmowę milczenia. Po chwili poproszono o wpłaty na stację

– Właśnie dlatego TV Republika jest potrzebna i właśnie dlatego apeluję, żeby wspierać nas również w tym kontekście – wyjaśniał Rachoń. Dyrektor programowy Telewizji Republika skomentował też dane z „metrofana”. Do dyskusji włączył się także Jarosław Olechowski. Szef wydawców TV Republika skrytykował TVP Info, że w stacji podano informację o „Truskawkowym Księżycu”.

– W czasie, kiedy byłem dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, podjęliśmy decyzję, że zainwestujemy w taką super nowoczesną technologię, z której dzisiaj korzysta TVP w likwidacji, ale generalnie używają tego nie po to, żeby ludzi tam jakoś informować o ważnych wydarzeniach, co się dzieje w kraju, tylko po to, żeby robić wodę z mózgu i udawać, że tematów niebezpiecznych, tematów niewygodnych dla władzy Donalda Tuska nie ma po prostu – przekonywał Olechowski.

TV Republika próbowała zakpić z TVP. Satyryczne konto obnażyło hipokryzję stacji

Hipokryzję TV Republika obnażyło satyryczne konto „Oglądam »Wiadomości«, bo nie stać mnie na dopalacze”. W materiale pokazano fragmenty, które dowodzą, że telewizja publiczna informowała o sprawie przed godz. 12, a do tego był to najważniejszy temat przedpołudniowego programu informacyjnego. Stosując narrację Telewizji Republika wypomniano też stacji puszczanie programów komediowych, czy pogody. Na koniec zaznaczono, że Rachoń i Olechowski milczeli o aferach PiS.

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