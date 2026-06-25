Zgrzyt w PiS po aferze szpitalnej. „Nie było wiedzy Nowogrodzkiej”

Afera wokół Szpitala Południowego stała się dla PiS kolejną okazją do uderzenia w rząd Donalda Tuska. Problem w tym, że w samej partii nie ma zgody, jak wykorzystać politycznie tę sprawę. W efekcie politycy ugrupowania wyszli do opinii publicznej z dwoma różnymi pomysłami na jej wyjaśnienie.

Afera w Szpitalu Południowym. Dwugłos w PiS

24 czerwca Jarosław Kaczyński zaproponował powołanie Komisji Zaufania Publicznego, a kilkanaście minut później Mateusz Morawiecki zaczął domagać się utworzenia sejmowej komisji śledczej. Obie inicjatywy dotyczą tej samej afery, ale opierają się na zupełnie innych założeniach.

Prezes PiS przekonywał, że sprawa wymaga niezależnego zbadania przez ekspertów. „Czas na niezależną Komisję Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach” – napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że „w jej skład powinni wejść m.in. lekarze, prawnicy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz osoby cieszące się publicznym zaufaniem”.

Zupełnie inną drogę wskazał były premier. „Komisja śledcza w sprawie afery Kacprzyka musi powstać natychmiast!” – apelował Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem sprawa powinna zostać wyjaśniona publicznie, a komisja śledcza byłaby gwarancją, że „rząd PO nie zamiecie tej sprawy pod dywan”.

Spór w PiS po aferze szpitalnej. Chodzi o plan Kaczyńskiego

Jak dowiedział się „Newsweek”, propozycja Mateusza Morawieckiego nie była wcześniej uzgadniana z kierownictwem partii. W otoczeniu władz PiS pomysł komisji śledczej nie spotkał się z entuzjazmem. Jeden z rozmówców związanych z Nowogrodzką ocenił, że „komisje śledcze skompromitowały się same”, a sprawa wymaga przede wszystkim wiedzy eksperckiej, a nie politycznej konfrontacji. Inny polityk związany z kierownictwem ugrupowania stwierdził, że „propozycja byłego premiera to podważanie przekazu partii”.

W obozie byłego premiera argumentują jednak, że nawet jeśli komisja śledcza nie powstanie, sam postulat może przynieść polityczne korzyści. „Tusk nie będzie chciał jej powołania, więc będzie wyglądało to tak, że ucieka od wyjaśnienia sprawy” – przekonuje jeden z przedstawicieli tego środowiska.

Mimo rozbieżności w PiS panuje przekonanie, że ani komisja śledcza, ani proponowana przez Kaczyńskiego Komisja Zaufania Publicznego nie mają obecnie większych szans na powstanie. Trwają jednak prace nad projektem ustawy dotyczącym tej drugiej inicjatywy.

W partii nie ma też zgody co do politycznych skutków afery w Szpitalu Południowym. Część działaczy uważa, że sprawa może poważnie zaszkodzić obozowi rządzącemu, inni studzą emocje. Jak mówi jeden z polityków związanych z kierownictwem PiS: „Ta afera ma potencjał. Może zacząć otwierać ludziom oczy. Ale nie przeceniajmy jej. Tuska ona nie obali, ale kolejna kropla drąży jego władzę”.

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