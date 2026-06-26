Szczegóły nowej „ustawy łańcuchowej”. Co tym razem zrobi Nawrocki?

W czwartek 25 czerwca miał miejsce drugi dzień 61. posiedzenia Senatu. Rozpatrzono na nim 17 ustaw, z czego do sześciu prowadzono poprawki. Jedną z nich była nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. „Za” było 82 senatorów. Nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw. Karol Nawrocki w grudniu 2025 r. zawetował „ustawę łańcuchową. Teraz prezydenckie i poselskie projekty przewidują, że utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale będą musiały został spełnione wymagania.

Warunkiem jest, by jego powierzchnia umożliwiła zwierzęciu swobodne poruszanie się i zaspokajanie naturalnych potrzeb. Kojec będzie musiał mieć trwałą i stabilną konstrukcję, a co najmniej dwa jego boki będą musiały zawierać prześwity przepuszczające światło oraz zapewniać swobodny przepływ powietrza. Psu utrzymywanemu w kojcu właściciel będzie musiał zapewnić codzienny ruch poza nim, adekwatny do wieku czworonoga, jego stanu zdrowia oraz potrzeb gatunkowych i behawioralnych.

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Utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie musiał zapewnić mu budę wykonaną z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi i o wielkości dostosowanej do zwierzęcia. Warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii.

Chodzi o minimalną powierzchnię kojca z uwzględnieniem wysokości czworonoga w kłębie, czy liczby psów utrzymywanych w kojcu. Szczególne wymagania będą dotyczyły suki karmiącej, utrzymywanej w kojcu ze szczeniętami do trzeciego miesiąca życia. Kolejne wymagania będą dotyczyły konieczności możliwości swobodnego poruszania się i załatwiania naturalnych potrzeb zwierzęcia. Przepisy o trzymaniu na uwięzi i o kojcach nie dotyczą psów wykorzystywanych do celów specjalnych.

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Ustawa regulująca wielkość kojców nie będzie dotyczyła psów w schroniskach. Zakazem trzymania na uwięzi będą też objęte koty. Poprawki Senatu dotyczą zwolnienia właścicieli psów pasterskich wykorzystywanych w czasie sezonowego wypasu kulturowego z obowiązku stosowania przepisów ws. trzymania w kojcu. Podmiot utrzymujący szczenięta do trzeciego miesiąca życia, karmione przez sukę, nie będzie musiał zapewniać dla każdego z nich oddzielnej budy, tylko zostaną z matką.

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