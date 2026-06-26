Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Lekarz obezwładnił napastnika

Jak wynika z najnowszych ustaleń, mężczyzna wtargnął do szpitala około godz. 18.00 w czwartek. Następnie ranił jednego z lekarzy, pielęgniarkę oraz pacjentki placówki. Został już zatrzymany przez policję.

Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Cztery osoby ranne

Ordynator oddziału chirurgii dr Artur Ploch poinformował w rozmowie z mediami, że pielęgniarka została lekko ranna w rękę, natomiast lekarz, który miał obezwładnić napastnika, a także dwie pacjentki mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna z nich ma też rany na szyi. Te osoby są w stanie poważnym, ale stabilnym.

– Przebywają obecnie na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej naszego szpitala – przekazał dr Ploch, cytowany przez TVN24. W piątek będą przeprowadzone badania diagnostyczne, po których zostanie podjęta decyzja o dalszym leczeniu.

– Wszyscy pracownicy i myślę, że nie tylko, wstrząśnięci są tym aktem agresji. Trzeba tutaj wspomnieć, że ordynator oddziału własnym ciałem, takim bohaterskim czynem, obezwładnił go (nożownika – red.) ostatecznie i przytrzymał do przyjazdu policji – poinformował dyrektor szpitala Robert Ostrowski, cytowany przez serwis.

Wtargnął z nożem do szpitala na Śląsku. Co wiadomo o napastniku?

Halina Semik, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przekazała w rozmowie z dziennikarzami, że napastnikiem był 19-letni Jastrzębianin.

Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne (...). Nie posiadamy informacji, by ktoś z jego rodziny przebywał w szpitalu – poinformowała.

Nie ustalono jeszcze, czy był pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, którym zaatakował członków personelu medycznego oraz pacjentki.

„Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia” – przekazano w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Dorosły Polak miał pobić 14-latka z Ukrainy. „Miał czarne oko”Czytaj też:

Ujawniono wstrząsającą notatkę z dyżuru w Szpitalu Południowym. „Ty j***** mały gnoju”