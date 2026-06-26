Minister Nowacka kończy rok szkolny. Jaką ocenę wystawili jej Polacy?

Minister Barbara Nowacka ten rok szkolny zakończy oficjalnie w Zespole Szkół Morskich w Darłowie w woj. zachodniopomorskim. W piątek 26 czerwca w całej Polsce odbędą się ostatnie zajęcia i pożegnania przed wakacjami.

Koniec roku szkolnego. Nowacka pisze do społeczności szkolnej

Z tej okazji szefowa resortu edukacji narodowej napisała list do całej społeczności szkolnej. Stwierdzała w nim, że „Kompas Jutra pozwolił w roku szkolnym 2025/2026 wyznaczyć nowy kierunek rozwoju polskiej oświaty” i przypomniała o blisko 100 spotkaniach, na których omawiano potrzeby polskiej edukacji.

„Zależy mi, żeby dzieci i młodzież uczyły się świadomego korzystania ze zdobyczy technologii” – podkreślała, mówiąc o przeznaczeniu ze środków unijnych 5 miliardów złotych na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Wspomniała też o nowym przedmiocie szkolnym – wywołującej wiele dyskusji edukacji zdrowotnej.

Życzyła, by wakacje były czasem odpoczynku, regeneracji, ale i inspiracji na następny rok szkolny. „Serdecznie gratuluję Wam tegorocznych sukcesów edukacyjnych” – pisała do uczniów. Dodawała, że zakończenie roku szkolnego to moment, „w którym możecie z dumą spojrzeć na wszystko, co udało się Wam osiągnąć, na zdobyte umiejętności, pokonane trudności i nowe doświadczenia, które już teraz budują Waszą przyszłość”.

Jak oceniana jest szkoła Nowackiej? Sondaż daje odpowiedź

Wyliczanie sukcesów i miłe słowa pod adresem uczniów nie mogły jednak przysłonić licznych trudów i kontrowersji, które towarzyszyły resortowi edukacji przez cały rok szkolny. Widać to wyraźnie w sondażu IBRiS dla PAP.

W badaniu tym tylko 21,5 proc. osób uznało, że szkoła dobrze przygotowuje polskie dzieci do dorosłości. Aż 72,1 proc. było przeciwnego zdania, a 6,4 proc. nie miało na ten temat opinii. 58,3 proc. ankietowanych stwierdzało, że kierunek zmian jest „zły”, a tylko 25 podało odpowiedź „dobry”. 16,7 proc. pytanych nie miało zdania. W gospodarstwach z dziećmi negatywne oceny wystawiło minister 65,5 proc. respondentów, a pozytywne tylko 22,5 proc.

80,7 proc. badanych stwierdziło, że szkoła nie kształci umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Tylko 13 proc. respondentów było odmiennego zdania. 68,2 proc. badanych była przeciwna ograniczaniu znaczenia prac domowych, a 25,2 proc. oceniała ten ruch pozytywnie. 6,6 proc. nie miało zdania.

Wyniki pochodzą z badania telefonicznego CATI przeprowadzonego w dniach 21–24 czerwca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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