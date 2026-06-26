Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Prokuratura ujawniła nowe informacje w sprawie ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy podkreślają, że ofiary były przypadkowe, a 19-letni napastnik nie był wcześniej pacjentem oddziału, na którym doszło do zdarzenia.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju

Do ataku doszło w czwartek około godz. 18 na drugim piętrze szpitala, na oddziale gastrologiczno-wewnętrznym. Jak przekazał prokurator, mężczyzna pojawił się na oddziale, szarpał za klamki i próbował wchodzić do różnych pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane osoby.

W wyniku ataku ranne zostały cztery osoby. Byli to ordynator, pielęgniarka oraz dwie pacjentki.

Prokuratura o ataku nożownika: ofiary były przypadkowe

Śledczy zaznaczają, że 19-letni Damian B. najprawdopodobniej nie znał pokrzywdzonych i wcześniej ich nie widział. Prokurator podkreślił też, że nic nie wskazuje na to, by na tym oddziale leczył się ktoś bliski napastnikowi. Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób. Za to przestępstwo grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia.

Według wcześniejszych ustaleń policji mężczyzna miał znajdować się pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania zasłaniał się jednak niepamięcią. Prokuratura zapowiada skierowanie do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy przeszukali też mieszkanie 19-latka, ale na razie nie ujawniają szczegółów tych czynności. Wiadomo również, że w chwili ataku nie miał przy sobie substancji psychoaktywnych ani nielegalnych środków.

Jaki jest stan rannych?

Zabezpieczono nóż kuchenny o długości 15 cm, którym zaatakowano personel i pacjentki. Dyrektor szpitala Robert Ostrowski przekazał, że napastnika obezwładnił lekarz, który sam został ranny.

Lekarz i dwie pacjentki doznały ran kłutych klatki piersiowej. Jedna z pacjentek miała także obrażenia szyi i przeszła operację. Stan poszkodowanych określono jako stabilny. Pielęgniarka z urazem ręki wróciła już do domu.

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