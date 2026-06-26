Wołyń a wsparcie dla Ukrainy. Nowy sondaż pokazuje skalę emocji

Polacy są niemal po równo podzieleni w sprawie uzależnienia wsparcia wojskowego dla Ukrainy od rozliczenia zbrodni wołyńskiej. Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że różnica między zwolennikami i przeciwnikami takiego rozwiązania mieści się w granicach błędu oszacowania.

Pomoc dla Ukrainy a sprawa Wołynia. Nowy sondaż

Największa grupa badanych, 34 proc. – odpowiedziała, że raczej nie należy wiązać polskiego wsparcia wojskowego dla Ukrainy z rozliczeniem zbrodni wołyńskiej. Odpowiedź zdecydowanie tak wskazało 25,1 proc. respondentów, a raczej tak – 22,5 proc. Z kolei zdecydowanie nie odpowiedziało 11,1 proc. ankietowanych. 7,4 proc. nie miało zdania.

Po zsumowaniu odpowiedzi okazuje się, że 47,6 proc. badanych popiera uzależnienie pomocy wojskowej od rozliczenia Wołynia, a 45,1 proc. jest temu przeciwnych. Różnica wynosi 2,5 pkt proc.

Wyraźny podział między elektoratami partii

Znacznie większe różnice widać w podziale politycznym. Wśród wyborców koalicji rządzącej – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 – przeważa sprzeciw wobec stawiania takiego warunku. 39 proc. tej grupy odpowiedziało raczej nie, a 17 proc. zdecydowanie nie. Łącznie daje to 56 proc. przeciwników uzależniania wsparcia od kwestii Wołynia.

Inaczej odpowiadają wyborcy opozycji, obejmującej PiS, Razem, Konfederację i Konfederację Korony Polskiej. W tej grupie 48 proc. wskazało odpowiedź zdecydowanie tak, a 25 proc. raczej tak. Oznacza to, że łącznie 73 proc. badanych z tego obozu popiera powiązanie wsparcia dla Ukrainy z rozliczeniem zbrodni wołyńskiej.

Najmocniejsze stanowisko wśród wyborców Konfederacji i KKP

Jeszcze bardziej jednoznaczne wyniki widać w grupie osób popierających wyłącznie Konfederację i KKP Grzegorza Brauna. Aż 68 proc. z nich odpowiedziało zdecydowanie tak, a kolejne 19 proc. raczej tak. Łącznie daje to 87 proc. zwolenników takiego rozwiązania. Z kolei wśród osób niezdecydowanych, niegłosujących lub popierających inne ugrupowania najczęściej padała odpowiedź raczej nie – wskazało ją 58 proc. badanych. 21 proc. respondentów z tej grupy nie miało zdania.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-14 czerwca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób metodą mix-mode – online i telefonicznie.

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