Minister kultury przekazała „trudną wiadomość”. Chodzi o poszukiwania ofiar UPA

W Puźnikach w Ukrainie zakończył się kolejny etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Jak poinformowała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska, nie udało się odnaleźć drugiej zbiorowej mogiły ofiar, ale prace poszukiwawcze będą kontynuowane.

Minister kultury: to trudna wiadomość

O zakończeniu drugiego etapu prac minister kultury poinformowała w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że tym razem nie natrafiono na drugą zbiorową mogiłę, której od dłuższego czasu poszukiwano na terenie dawnego cmentarza w nieistniejącej dziś wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim. Minister zaznaczyła jednak, że nie zmienia to celu prowadzonych działań. Zapowiedziała, że dalsze poszukiwania ruszą w sierpniu w innym miejscu na terenie Puźnik.

„Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu” – czytamy we wpisie Marty Cienkowskiej.

Dotychczas w Puźnikach odnaleziono i uroczyście pochowano szczątki 43 osób. Ceremonia odbyła się we wrześniu 2025 roku. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki nawet 90 ofiar.

Prace prowadzi Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Poszukiwania ofiar UPA będą kontynuowane

Drugi etap prac rozpoczął się w poniedziałek. Choć nie przyniósł przełomu, strona polska zapowiada dalsze działania. Jak podkreśliła minister Cienkowska, każda ofiara zasługuje na odnalezienie, identyfikację i godny pochówek. To kolejny element szerszych działań związanych z poszukiwaniem i ekshumacją polskich ofiar zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. W ubiegłym tygodniu zakończyły się również poszukiwania w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. Tam ekspedycja wskazała miejsca, w których może znajdować się około 100 ofiar. Ekshumacje mają odbyć się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Sprawa Puźnik i Huty Pieniackiej to jeden z najtrudniejszych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. Historyczny spór dotyczy pamięci o OUN i UPA oraz możliwości prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na terytorium Ukrainy. Przełom nastąpił pod koniec listopada 2024 roku, gdy ogłoszono zniesienie obowiązującego od 2017 roku moratorium na takie prace.

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