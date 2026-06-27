Upały do 40 stopni, a oni nie mają wody. Mieszkańcy wściekli na władze gminy

W Woli Krasienińskiej przez wiele godzin nie ma wody, dzieje się to przy ekstremalnych temperaturach. Mieszkańcy mają dość i krytykują komunikację z urzędnikami. Gmina tłumaczy się przeciążeniami sieci i stąd mają brać się przerwy w dostawach wody. Wójt zapowiedział także uruchomienie dwóch nowych studni głębinowych po otrzymaniu wymaganych zgód. Mieszkańcy wątpią jednak, by szybko udało się naprawić sytuację.

Fala upałów w Polsce, a u nich nie ma wody

Jednak z mieszkanek Woli Krasienińskiej, pani Katarzyna Kucharzyk ujawnia w rozmowie z „Gazeta Wyborczą”, jak wygląda życie w miejscowości podczas upałów, gdy w kranach nie ma wody. Jak mówi, przy temperaturach rzędu 40℃ każda czynność staje się logistycznym wyzwaniem. Mieszkanka zwraca uwagę, że dawniej przerwy kończyły się w ciągu 2-3 godzin, teraz zdarza się, że wody nie ma przez cały dzień.

Problem wymyka się spod kontroli tym bardziej, że w miejscowości budowane są kolejne domy, ale sieć nie została wzmocniona – zwraca uwagę „GW”. Większość mieszkańców korzysta z ujęcia gminnego, ponieważ woda z prywatnych studni jest tam raczej złej jakości z powodu wysokiej zawartości żelaza i manganu. Tym samym pobór jest wciąż obciążony i obniża ciśnienie na końcach sieci oraz wyżej położonych ulicach miejscowości.

Mieszkańców i domów przybywa, a dalej jest jedna studnia

Sołtys Robert Gąska przyznał, że zużycie rzeczywiście jest znacznie większe, a pracuje tylko jedna wydajna studnia. Gąska wyjaśnia, że czasowe przerwy dają możliwość napełnienia zbiorników. Jednak wielu mieszkańców, którzy niedawno się wprowadzili uważa, że informacje o wyłączeniach pojawiają się za późno a komunikacja ze strony gminy pozostawia wiele do życzenia. To tylko potęguje frustrację.

Wójt gminy Niemce Marian Golianek zwraca uwagę na ograniczenia natury technicznej i rekordowe pobory wody w upalne dni. Jak relacjonuje, część mieszkańców nie słucha próśb o nie podlewanie trawników i napełnia też baseny, a w Krasieninie-Kolonii jest czynne jedno ujęcie, druga studnia uległa zamuleniu.

Kiedy będzie woda i nowe studnie

Harmonogram wyłączeń obowiązuje w dzień od godz. 13.30 do 15.30 i w nocy od godz. 23 do 3. Gmina wyjaśniła też, dlaczego nie wysłała beczkowozu do mieszkańców. Według urzędników zgodnie z prawem taka decyzja wymaga co najmniej 12 godzin nieprzerwanego braku wody. Pojawiła się natomiast deklaracja, że po uzyskaniu wymaganych zgód wodno-prawnych ruszą dwie nowe studnie.

Wójt zapewnia, że odwierty w Krasieninie-Kolonii są gotowe, gmina czeka na decyzję Wód Polskich oraz pozwolenie na budowę rurociągu do obecnego ujęcia. Golianek twierdzi, że uruchomienie możliwe będzie do końca wakacji, ale mieszkańcy podchodzą do tych zapowiedzi z dużym dystansem.

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