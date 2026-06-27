Pozew uniemożliwi zmianę właściciela przez TVN? „To może potrwać ponad rok”

Trwa proces dopinania fuzji Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery, który jest właścicielem TVN. Władze medialnych gigantów chcą zamknąć transakcję do 30 września, aby nie płacić akcjonariuszom WBD „opłaty za opóźnienie”. Pojawiły się także głosy o chęci przyśpieszenia finalizacji umowy, aby zrobić to do połowy lipca. Taki wariant odrzuca w rozmowie z Wirtualnymi Mediami radczyni prawna specjalizująca się w prawie własności intelektualnej i rzeczniczka patentowa.

– W przypadku złożenia przez Paramount propozycji środków zaradczych, wydanie przez Komisję decyzji warunkowej jeszcze w lipcu jest teoretycznie możliwe. Pytanie jednak, czy jest to praktycznie wykonalne, biorąc pod uwagę charakter przewidywanych zobowiązań, czyli zbycie niektórych aktywów audiowizualnych – powiedziała Barbara Załęcka-Wysocka. Paramount ma być potencjalnie gotowe na ustępstwa. Chodzi o sprzedaż Nickelodeon i Cartoon Network.

TVN zmieni właściciela. Prokuratorzy stanowi zablokują fuzję Paramount z Warner Bros. Discovery?

– Nie jestem zaskoczona, takiego scenariusza można było się spodziewać. Dystrybucja kanałów dziecięcych w telewizji płatnej stanowi kluczowy obszar nakładania się działalności obu koncernów – zaznaczyła ekspertka. Kolejnym problemem przyszłego właściciela TVN ws. fuzji są pozwy ze strony abonentów albo ich groźba ze strony prokuratorów stanowych. Tymczasowe zabezpieczenie w postaci wstrzymania transakcji uniemożliwi sfinalizowanie umowy do czasu zakończenia procesu.

Zdaniem Załeckiej-Wysockiej wyrok może zostać wydany po ponad roku. – Sądy federalne USA stawiają wysokie wymagania dotyczące wykazania legitymacji procesowej przez konsumentów żądających zablokowania połączeń spółek. Powodowie muszą dowieść bezpośredniej i realnej szkody o charakterze antykonkurencyjnym, co jest w praktyce bardzo trudne – podsumowała radczyni prawna i rzeczniczka patentowa.

Czytaj też:

Zwrot u przyszłego właściciela TVN. Niespodziewany ruch pod naciskiem Trumpa Czytaj też:

Chcieli uderzyć w Trumpa. Przyszły właściciel TVN odrzucił ofertę wartą miliony